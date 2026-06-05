"Ich brauche keinen Mann": TV-Star Saskia Valencia verrät Details ihres Singlelebens

Beim VIP-Get-Together in München dreht sich alles um die Tracht. Mittendrin: Saskia Valencia. Auch privat hat die 61-Jährige keine Langeweile.

VIP-Get-Together im Fotostudio S8 in München: Designerin Victoria Kopets von TraumTrachten zeigte ihre Kreationen, vorgeführt von den Schauspielerinnen Saskia Valencia (61), Nicole Belstler-Boettcher (63) und Kathrin Anna Stahl (49).

Mit dabei: Schauspieler und "ewiger Lausbua" Hansi Kraus (73). Er war vom Lehel nach Sendling geradelt und von einem Regenschauer überrascht worden, kam pitschnass beim Event an.

Später hielt sich Kraus lachend eine TraumTrachten-Lederhosn vor sein Outfit und sagte: "Ja, ich weiß, ich bin ein Wahnsinniger. Mir macht Radln halt einfach Spaß und hält mich fit – egal, bei welchem Wetter."

Hier dreht sich alles um die Tracht. Ebenfalls bei dem Event in München mit dabei: Schauspieler Hansi Kraus. © Lindenthaler/Imago

Schauspielerin Saskia Valencia: "Mir fehlt wirklich nichts"

Und was machen die Männer bei Single-Frau Valencia? "Bewerber gibt es viele! Aber ich habe, ehrlich gesagt, gar keine Zeit, renne durch mein Leben, habe gerade meine Ex-Schwiegereltern in Kolumbien besucht, bin darüber hinaus vierfache Großmutter, die Enkel sind zwischen sechs und einem Jahr, stehe jetzt dann mit meinem Ex-Freund Thorsten Nindel mit dem Stück ,Liebesjahre’ auf der Bühne, mir fehlt wirklich nichts", sagt sie.

"Ich brauche keinen Mann, der mir sagt, wie es geht. Jemand, der einen ab und zu begleitet, reicht mir völlig. Aber ich selbst will keinen Mann mehr begleiten oder gar sein Leben organisieren."