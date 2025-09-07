Sarah und Julian Engels haben sich ihr Traumhaus gekauft

Sarah und Julian Engels gewähren ihrer Instagram-Community erneut einen Einblick in ihr privates Glück. Die beiden haben ihr "gemeinsames Traumhaus gekauft".

Sängerin Sarah Engels (32) und ihr Ehemann Julian (32) haben den nächsten Schritt gewagt: haben die beiden verraten, dass sie nun stolze Hausbesitzer sind.

"Ein neues Kapitel beginnt: Nach sechs Jahren haben wir unser gemeinsames Traumhaus gekauft", heißt es in dem Posting. Ein Clip zeigt das sich küssende Paar Arm in Arm und mit einem Schlüssel ausgerüstet vor einer Haustür. "Ja, eigentlich habe ich vor sechs Jahren für mich mein Zuhause in meinem Mann und meiner Familie gefunden, denn egal wohin es uns getrieben hat, dort wo mein Herz ist, ist mein Zuhause", erklärt Sarah Engels weiter.

Die Musikerin weiß bei aller Freude, was jetzt auf sie zukommt: "Ich freue mich wahnsinnig auf dieses neue Kapitel in unserem Zuhause. Auch wenn das für die nächsten Wochen einiges an Arbeit bedeutet." Unter dem Posting sammelten sich schnell die Glückwünsche. Moderatorin Nina Moghaddam (44) freut sich etwa mit dem Paar und fragt sogleich: "Wann ist die Einweihungsfeier?"

Wunsch nach einem zweiten gemeinsamen Kind?

Sarah Engels und der Ex-Fußballer Julian Engels sind seit Mai 2021 verheiratet und haben gemeinsam Tochter Solea (3). Bedeutet der Hauskauf vielleicht auch, dass das Paar weiteren Nachwuchs plant? Überlegungen gibt es zumindest, . "Ich fühle mich noch jung genug", sagte die Sängerin, fügte aber auch an: "Das ist nicht in Arbeit, aber ich weiß, dass der Wunsch da ist und auch zu Hause ein Thema ist."

Sarah und Julian Engels präsentieren auf ihren Social-Media-Kanälen regelmäßig glückliche Einblicke in ihr Familienleben. Mit Ex-Ehemann Pietro Lombardi (33) hat Sarah Engels Sohn Alessio (10). Mit Laura Maria Rypa (29) bekam Lombardi zwei weitere Söhne, die im Januar 2023 sowie im August 2024 zur Welt gekommen sind. Am 17. August verkündete Rypa das Beziehungsende in einer Instagram-Story: "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen, und deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen."