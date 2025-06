Sarah Jessica Parker: Tränenausbruch nach Kritik an ihrem Aussehen

"Grausame" Beleidigungen während der "Sex And The City"-Ära brachten Sarah Jessica Parker zur Verzweiflung. Eines Tages brach sie weinend zusammen, wie sie nun im Interview mit "Call Her Daddy" enthüllt hat.

Sarah Jessica Parker selbstbewusst bei der Vorführung von "And Just Like That..." Staffel 3. So selbstsicher war sie nicht immer.

So emotional hat sich Sarah Jessica Parker (60) selten in der Öffentlichkeit gezeigt. Im hat die Schauspielerin mit Gastgeberin Alex Cooper (30) über die zum Teil harsche Kritik an ihrer Rolle in "Sex and the City" gesprochen und offenbart, wie verletzt sie darauf reagierte.

Als Carrie Bradshaw begeisterte die Serien-Ikone Millionen, aber sie zog mit der Rolle als emanzipierte Sex-Kolumnistin auch Kritiker an. "Diskussionen über meine physische Person [waren am schwierigsten]", enthüllt Parker, wie sie wegen ihres Aussehens beleidigt wurde. "Wie Dinge, die ich nicht ändern konnte und wollte und nie in Erwägung gezogen habe, sie zu ändern."

Am schwierigsten fand sie an bösartigen Kritiken wie dieser, dass sie sich dagegen nicht zur Wehr setzen konnte: "Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in einem Raum sitzen könnte und jemand würde zu mir sagen: 'Du bist wirklich unattraktiv'. Dann könnte ich sagen: 'Wow. Also, erstens ist das schwer zu hören. Aber zweitens, warum scheinst du darüber verärgert zu sein oder warum hältst du es für notwendig, das zu kommentieren? "

"Das war das einzige Mal, dass ich wirklich geweint habe"

Sie erinnerte sich während der Podcastaufnahme daran, wie sie einmal zusammenbrach, nachdem sie negative Kommentare über ihr Äußeres in einer Zeitschrift gelesen hatte. "Ich wurde darauf aufmerksam gemacht, dass eine Zeitschrift etwas wirklich Gemeines über mich und mein Aussehen gesagt hatte", verrät die Mutter von drei Kindern. "Und das war wie ein Tritt in die Magengrube. Ich dachte mir nur: 'Warum ist das dein Problem? Warum scheint es dir Spaß zu machen, das zu sagen?' Ich rief zwei meiner Freunde an und ich schluchzte, weil es sich so zielgerichtet anfühlte."

"Das war das einzige Mal, dass ich wirklich geweint habe. Ich glaube, es war einfach die Anhäufung von dieser Art von Kommentaren", grübelt sie noch heute über die Ursache ihres Gefühlsausbruchs. Es erschien ihr "einfach so grausam". Auf ein derartiges Echo sei sie damals nicht vorbereitet gewesen. "Zu dieser Zeit dachte ich, ich sei eine ziemlich selbstbewusste Person... aber das wird wirklich auf die Probe gestellt, wenn man auf diese Art und Weise filetiert wird."

Sarah Jessica Parker spielte die Rolle der Carrie Bradshaw in der Kult-Serie "Sex And The City" von 1998 bis 2004 und in zwei Spin-Off-Filmen, bevor sie in der Fortsetzungsserie "And Just Like That..." ab Dezember 2021 in ihrer Paraderolle zurückkehrte. Ende Mai 2025 startete die dritte Staffel auf Sky.