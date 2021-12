Sarah Jessica Parker: "Große Bedenken" wegen Willie Garsons Gesundheit

Sarah Jessica Parker war eine der wenigen, die von Willie Garsons Krebserkrankung wussten. Bei den Dreharbeiten zu "And Just Like That..." habe sie "große Bedenken" wegen seiner Gesundheit gehabt. Der Schauspieler starb im September mit 57 Jahren.

Willie Garson (1964-2021) ist im September 2021 überraschend an den Folgen von Bauchspeicheldrüsenkrebs verstorben. Der Schauspieler wurde nur 57 Jahre alt. Seine "Sex and the City"-Kollegen, darunter Sarah Jessica Parker (56), haben nun ein weiteres Mal Abschied von ihm genommen.

Sarah Jessica Parker und Willie Garson waren "über 30 Jahre befreundet, lange vor 'Sex and the City'", erzählt die Schauspielerin. Das Besondere: Die Freundschaft der beiden in "SATC" ähnelte auch ihrer wahren Freundschaft, wie sie ausführt. "Obwohl sich das Leben und die Entscheidungen von Stanford und Carrie grundlegend von unseren unterscheiden, war ihre Beziehung auf dem Bildschirm von einer Lebendigkeit, die uns vertraut vorkam." Willie Garson spielte in "Sex and the City" Stanford Blatch, den besten Freund von Parkers Rolle Carrie Bradshaw.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Sarah Jessica Parker fühlte sich für Willie Garsons Gesundheit "verantwortlich"

Seit Kurzem ist bekannt, dass Sarah Jessica Parker als eine der wenigen in Willie Garsons Erkrankung eingeweiht war. Sie habe bereits vor dem Beginn der Dreharbeiten zum "SATC"-Spin-off "And Just Like That..." im Juli gewusst, "dass Willie krank war", offenbart sie nun. "Er bat mich, dies vertraulich zu behandeln und das habe ich respektiert." Von der "speziellen, erschreckenden Diagnose" zu wissen, sei "sehr belastend" für Parker gewesen.

Am Set habe es zwar eine Impfpflicht gegeben, "aber trotzdem gab es viele Szenen mit Komparsen und ich hatte große Bedenken, dass Willie während der Dreharbeiten so gesund wie möglich bleiben würde". Diese Sorgen habe sie mit niemandem teilen können. "Ich behielt ihn einfach im Auge und fühlte mich in gewisser Weise für seine Gesundheit und sein Wohlbefinden am Set verantwortlich."

"Dieser Tag war unerträglich"

Den Tag, an dem Willie Garson schließlich dem ganzen Cast von seiner Erkrankung erzählte, nennt Sarah Jessica Parker das "Black Event", das "schwarze Ereignis". "Dieser Tag war unerträglich", so die Schauspielerin. Es sei Garsons "letzter Tag, an dem er mit uns arbeitete", gewesen.

"Eines der Dinge, die er bei unserem letzten Gespräch zu mir sagte, war, dass er alles erlebt hat", schließt Parker ihr Statement. "Er war wie ich; er war ein neugieriger, unersättlicher Mensch. Er wollte schmecken, riechen, erleben, fühlen, wissen, verstehen und mit Erinnerungen weggehen. Und das tat er auch. Er hat nichts bereut."

Willie Garson spielte Stanford Blatch sowohl in der HBO-Serie "Sex and the City" (1998-2004) als auch in den Kinofilmen 2008 und 2010. Im Spin-off "And Just Like That...", das vergangene Woche Premiere feierte und in Deutschland beim Pay-TV-Anbieter Sky zu sehen ist, ist er ein letztes Mal in seiner Paraderolle zu sehen.