Sarah Jessica Parker erzieht Kinder zu finanzieller Unabhängigkeit

Sarah Jessica Parker spricht offen über ihre Erziehungsphilosophie. Die "Sex and the City"-Ikone will ihre drei Kinder zu emotionaler und finanzieller Selbstständigkeit erziehen - und gibt dabei überraschend persönliche Einblicke.

Bei einer Broadway Opening Night 2022 in New York City (v.l.): Matthew Broderick, Sarah Jessica Parker, Tabitha, James Wilkie und Marion Broderick.

Sarah Jessica Parker (60) gewährt seltene Einblicke in ihr Familienleben und ihre Erziehungsphilosophie. , das am 28. Mai ausgestrahlt wurde, sprach die "Sex and the City"-Ikone überraschend offen darüber, wie sie ihre drei Kinder auf das Erwachsenenleben vorbereitet.

"Ich möchte wirklich, dass meine Kinder in einer Weise gebildet werden, die sie erfüllt", erklärte Parker. "Ich glaube nicht, dass es nur einen Weg gibt, eine gebildete Person zu sein oder dafür gerüstet zu sein, ein Erwachsener zu werden und zu versuchen, sich ein Leben nach dem zu gestalten, was als 'College-Abschluss' gilt - sagen wir mal mit 22 Jahren."

Emotionale und finanzielle Stärke als Ziel

Die Schauspielerin wird dabei bemerkenswert konkret: "Du möchtest, dass sie Dinge verfolgen, die aufregend und herausfordernd und schwer und befriedigend sind und dass sie letztendlich in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen, sich selbst zu unterstützen - emotional, finanziell, und dass sie in der Welt sein und eine verlässliche Person für sich selbst und für andere Menschen sein können."

Diese Philosophie setzt Parker bereits praktisch um. Ihr ältester Sohn James Wilkie (22) hat kürzlich seine eigene Schauspielkarriere begonnen und trat im Februar gemeinsam mit seinem Vater Matthew Broderick (63) in einer Episode der CBS-Serie "Elsbeth" auf.

Vater-Sohn-Moment vor der Kamera

Matthew Broderick, der mit Parker seit 1997 verheiratet ist, beschrieb die gemeinsame Drehzeit mit seinem Sohn als besondere Erfahrung: "Es war großartig. Wir hatten zwei Tage zusammen. Es hat wirklich Spaß gemacht, am Craft-Service-Tisch herumzuhängen und Snacks zu essen. Er war nervös, aber er hat das überwunden. Wir hatten ein paar großartige Tage."

Für Parker ist es wichtig, dass ihre Kinder Wahlmöglichkeiten im Leben haben. "Ich bin neugierig zu sehen, was sie alle machen werden, aber ich hoffe, dass sie das Gefühl haben - ich hoffe, alle jungen Menschen haben das Gefühl - bis zu einem gewissen Grad, dass sie Wahlmöglichkeiten haben und dass es nicht nur einen Weg gibt."

Zwillingstöchter als "Kontrollstudie"

Neben James Wilkie haben Parker und Broderick auch die 15-jährigen Zwillingsschwestern Tabitha Hodge und Marion Loretta Elwell. am 21. April hatte Parker auf humorvolle Weise über ihre Töchter gesprochen und dabei ein ungewöhnliches Bild verwendet.

"Ich finde meine wirklich sympathisch", sagte der "New Year's Eve"-Star über ihre Mädchen. "Es ist, als wärst du ständig in einer Kontrollstudie, weil du eine von diesem Typ und eine von diesem Typ hast."

Bodenständige Erziehung trotz Rampenlicht

Trotz ihres Lebens im Rampenlicht scheint Parker großen Wert auf eine bodenständige Erziehung zu legen. Sie betonte, dass Menschen manchmal eine "unfaire" Vorstellung von ihren Zwillingstöchtern bekommen könnten, beschrieb sie aber als "wirklich interessant" und "wirklich freundlich und neugierig".

Die dritte Staffel von "And Just Like That...", der Fortsetzung von "Sex and the City", unter anderem mit Sarah Jessica Parker in einer der Hauptrollen ist ab dem 29. Mai verfügbar.