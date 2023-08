Sarah Harrison zu Fremdgehgerüchten um Ehemann Dominic: "Unverschämt und traurig"

Nach mehreren Tagen ohne Statement zu den Fremdgehgerüchten rund um Influencer Dominic Harrison meldet sich seine Frau Sarah Harrison doch noch zu Wort – und wird dabei ziemlich deutlich.

Die Influencer Sarah (32) und Dominic (32) Harrison, "Team Harrison", gelten als eines DER Traumpaare der deutschen Social Media-Welt. Mit gemeinsam rund 4 Millionen Followern auf Instagram und inzwischen mehreren gegründeten Unternehmen sind sie auch außerhalb des Privatlebens ein erfolgreiches Team. Doch seit einigen Tagen machen Gerüchte die Runde, die für ordentlich Wirbel sorgen.

Followerin fragt Sarah Harrison nach Statement zu "Fremdgehskandal"

So behaupten einige Follower des Paares in den Kommentaren auf Instagram, Dominic habe im Männerurlaub in der Türkei fremdgeknutscht und seine Frau Sarah damit betrogen. Nach mehreren Tagen ohne jegliche Stellungnahmen dazu, fragte eine Followerin Sarah Harrison schließlich unter einem ihrer Posts, ob sie sich zu dem "Fremdgehskandal" noch äußern würde.

Sarah Harrison: "Irgendjemand gönnt uns das Familienglück nicht"

Und da folgte prompt die Antwort, die es in sich hatte. "Skandal, weil eine Fake Seite das schreibt? Das ist ein anonymer Sticker ohne Beweise, dem man glauben schenken soll?", kommentiert Sarah Harrison dazu. So wisse jeder, wo er [Dominic, Anm. d. Red.] war, mit diesen Gerüchten versuche also jemand, der ihnen das Familienglück nicht gönne, irgendetwas zu verbreiten.

"Glaubt nicht immer alles, was einer schreibt", mahnt Sarah Harrison

Außerdem: "Domi und ich führen eine starke Ehe und er würde das nie machen. Sowas mussten wir uns schon öfter anhören und ich finde das immer wieder so unverschämt und traurig. Glaubt nicht immer alles, was einer schreibt." Noch deutlicher hätte die Reaktion von Sarah Harrison wohl kaum sein können. Auch, wenn ihr Mann Dominic selbst immer noch zu allen Gerüchten schweigt.