Sarah Engels: So "schön" war die Taufe von Tochter Solea

Sarah Engels hat ihre Tochter Solea am Wochenende taufen lassen. Auf Instagram hat sie einen besonderen Moment mit ihrem Mädchen geteilt.

Sarah Engels (29) teilt auf Instagram einen ganz besonderen Moment mit ihrer Tochter Solea. Die Kleine ist am Wochenende getauft worden. singt die zweifache Mutter in der Kirche ein emotionales Ständchen für ihre Tochter. Dabei hockt sich Engels zu der kleinen Solea herunter, die in einem süßen, weißen Tüllkleid gekleidet im Kinderwagen sitzt.

"Denke immer daran, du bist mutiger als du glaubst und stärker als du scheinst. Meine kleine Prinzessin", schreibt sie zu dem Clip. Papa Julian Engels (29) kommentiert den Post mit "Löwenmama".

In verrät die Sängerin, dass es ein "wunderschöner Tag" gewesen sei. Sowohl Familie als auch Freunde seien anwesend gewesen, insgesamt sollen es an die 30 Gäste gewesen sein. Das Lied, das Engels für ihr Mädchen zum Besten gab, habe ihr ihre Mama damals ebenfalls vorgesungen. "Jetzt bin ich selbst Mama von zwei kleinen Wundern", schreibt sie in weiteren Storys.

Sarah Engels im Familienglück

Solea kam im Dezember 2021 zur Welt und ist das erste gemeinsame Kind von Sarah und Julian Engels. Die beiden haben sich im November 2020 verlobt, die Traumhochzeit folgte im Mai 2021. Aus ihrer Ehe mit Sänger Pietro Lombardi (30) hat Sarah zudem Sohn Alessio (7).