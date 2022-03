Sarah Engels für Bilder der Tochter im Netz kritisiert

Sarah Engels hat Bilder in den Sozialen Medien geteilt, auf denen ihre drei Monate alte Tochter deutlich zu erkennen ist. Für diese Aktion wurde sie nun kritisiert.

Wenn Stars und Sternchen ihren Nachwuchs in den Sozialen Medien einer breiten Öffentlichkeit präsentieren, dann kommt das nicht bei allen Leuten gut an.

Dies musste nun auch Sarah Engels (29) feststellen, als ihr Ehemann, Julian Engels, kürzlich zum ersten Mal ein Bild postete, auf dem Sarah und ihre kleine Tochter Solea Liana, die im Dezember 2021 geboren wurde, deutlich zu erkennen sind.

Es ist gar nicht so lange her, da nannte die Sängerin Gründe, weshalb sie ihre Tochter in den ersten Monaten noch nicht öffentlich zeigen wolle.

Nun also der Meinungsumschwung, doch der kam, trotz zahlreicher positiver Kommentare, nicht bei allen Followen wirklich gut an, wie "Promiflash" berichtet.

Kinderfotos im Netz: Eilfeld und Dylan kritisieren Sarah Engels

So sagte Annemarie Eilfeld (31), die 2009, zwei Jahre vor Sarah Engels, an der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" teilnahm, dass so etwas für sie nie infrage käme. Sollte sie mal ein Kind haben, würde sie diese definitiv nicht in den Sozialen Medien zeigen, so die 31-Jährige.

"Bis zu einem bestimmten Alter, wenn mein Kind sagt: ‘Ich möchte’, habe ich die Pflicht, mein Kind zu schützen", stellte die Sängerin gegenüber "Promiflash" klar. Eilfeld schließt aus, ein Bild ihres Kindes freiwillig Hunderttausenden von Followern zu präsentieren.

Dieser Meinung ist auch Sam Dylan (31). Der Prince-Charming-Teilnehmer sucht derzeit mit seinem Partner Ralf Rachek (32) eine Leihmutter für ihr gemeinsames Kind.

"Ich glaube nicht, dass wir unser Kind in die Kamera halten möchten", so der 31-Jährige, der aber nicht ausschließt, hin und wieder ein Bild von seinem Nachwuchs zu posten, diesen aber auf keinen Fall vermarkten möchte.

Dass Sarah Engels nun Bilder ihrer Solea Liana ins Netz gestellt hat, kann Sam Dylan nicht nachvollziehen. "Warum denn? Du bist doch so erfolgreich! Du verdienst bestimmt Millionen! Lass doch dein Kind Kind sein", kritisierte der 31-Jährige gegenüber "Promiflash" die Entscheidung von Engels.