Sarah Engels: Die Hochzeit war "magisch"

Sarah Engels hat am Wochenende überraschend geheiratet. Auf Instagram schwärmt die Sängerin von ihrer "magischen" Hochzeit.

Sarah Lombardi (28) hat ihren Verlobten Julian Büscher (28) geheiratet und wird künftig wieder ihren Mädchennamen Sarah Engels tragen. überraschte die Sängerin am Sonntag ihre Fans. Ihre Follower lässt sie mit Eindrücken von der Hochzeit an ihrem großen Tag teilhaben. "Es stimmt, wir haben geheiratet und wir sind richtig glücklich. Wir können es irgendwie noch nicht glauben", strahlen die Eheleute in die Kamera.

Ihr Hochzeitstag sei "einfach so unfassbar schön" gewesen. "Wir haben im engsten Kreis der Familie gefeiert", erzählt Engels. Gerade dies sei aber "so besonders und so magisch" gewesen: "Es hätte einfach nicht schöner sein können. Es war einfach perfekt." Die Sängerin könne "nicht aufhören, mir diese wunderschönen Fotos [von der Hochzeit] anzugucken", weil diese "unfassbar schöne Momente" zeigten. "Genau dieses Gefühl", wie auch jetzt, wolle sie haben, wenn sie sich die Aufnahmen in 30 oder 40 Jahren ansehe.

Die Hochzeitslocation

Geheiratet haben Sarah und Julian Engels in Neckarsteinach - in der Nähe von Heidelberg - auf dem Hohen Darsberg. Für die Sängerin der perfekte Ort, denn sie habe "noch nie eine so schöne Hochzeitslocation gesehen". Das Paar habe die Location zuvor nicht gekannt, sie sei ihnen aber empfohlen worden und "als wir dort angekommen sind, hat es sich einfach so magisch angefühlt und es war wie in einer kleinen Traumwelt. Unfassbar schön..."

Und auch das Wetter, mit dem die beiden "so ein Glück" gehabt hätten, sei "perfekt" gewesen. Die zurückhaltende Dekoration in gedeckten Farben zeigt Engels zudem ebenso wie ihren Brautstrauß - ein Traum in Weiß und Altrosa. Engels erklärt, dass sie mit den Fans in Kürze auch Eindrücke von der Hochzeit in Videoform teilen möchte.

Ihre Suche nach dem Brautkleid

Die Sängerin habe stets gedacht, dass es "Blödsinn" sei, wenn man sage: "Du ziehst ein Brautkleid an und weißt einfach, das ist es". Aber genau so sei es bei ihr gewesen. Zuvor habe sie "gefühlt 500 Kleider" anprobiert. In ihren Stories zeigt sie, dass sie sich für gleich zwei Hochzeitskleider entschieden hatte. An ihrem großen Tag trug Engels zwei cremeweiße Vintage-Brautkleider aus Tüll und grober Spitze. Beide Kleider punkteten mit zarten Spaghettiträgern und einem tiefen Rückenausschnitt. Ein langer Tüllschleier machte den romantischen Hochzeitslook perfekt.

Die Eheringe hat das Paar extra anfertigen lassen, wie Engels weiter erklärt. Während er einen eher klassischen Goldring trägt, sind die ihrigen - ein Ehe- und ein Ansteckring - offenbar mit einem größeren und mehreren kleinen Diamanten geschmückt. "Diese Ringe werden wir ein Leben lang tragen und ich liebe meine Ringe sooo sehr", schwärmt die Sängerin.

Die Flitterwochen

Und was ist mit den Flitterwochen? Die müssen leider noch warten. Jetzt stehe für Engels zunächst noch ein Dreh in Berlin an. Dort spiele sie in einem bisher nicht genannten Film die Hauptrolle, worauf sie sich "schon sehr" freue. Sie hoffe aber, dass es mit den Flitterwochen klappe, bevor Söhnchen Alessio (5), den sie zusammen mit ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi (28) hat, in die Schule komme.