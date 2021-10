Sarah Connor und Florian Fischer: Liebeserklärung zum Geburtstag

Musikerin Sarah Connor gratuliert ihrem Ehemann, Künstlermanager Florian Fischer, mit liebevollen Zeilen und einem kernigen Foto zum Geburtstag.

Musikerin Sarah Connor (41) gratuliert ihrem Ehemann, dem Künstlermanager Florian Fischer (47), öffentlich zum Geburtstag. "Täler durchwandert und Gipfel erklommen! Nichts ist schöner, als ganz oben in Deinen Armen in der Sonne einzuschlafen... Ich liebe Dich. So sehr. Happy Birthday, mein König", schreibt sie .? Dazu veröffentlichte sie ein Foto, das die beiden Arm in Arm in Trekkingklamotten weit oben in einer bergigen Landschaft zeigt.

Großes Patchwork-Glück

Sarah Connor und Florian Fischer haben zwei gemeinsame Kinder, Tochter Delphine (geb. 2011) und Sohn Jax (geb. 2017). Die Sängerin hat aus ihrer vorangegangenen Ehe mit Marc Terenzi (43) zudem Sohn Tyler (17) und Tochter Summer (15). Im "SAT.1-Frühstücksfernsehen" hatte sie vor wenigen Tagen ein Geheimnis gelüftet. "Ich bin jetzt seit über zwölf Jahren in einer Beziehung und seit vielen, vielen Jahren verheiratet. Viel länger, als man da draußen denkt", sagte die Sängerin.