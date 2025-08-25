Sarah Connor und Anna-Maria Ferchichi genießen Schwestern-Auszeit

Sarah Connor und ihre Schwester Anna-Maria Ferchichi haben gemeinsam mit Freundinnen einige entspannte Tage in Südfrankreich verbracht. Bootstour, Schnorchelspaß und Partynacht inklusive.

Zwei Schwestern, die im Rampenlicht stehen: Sängerin Sarah Connor (l.) und Anna-Maria Ferchichi, die mit Bushido verheiratet ist.

Sarah Connor (45) und Anna-Maria Ferchichi (43) haben sich eine Schwestern-Auszeit an der Côte d'Azur gegönnt. Wie sie in den sozialen Netzwerken zeigen, genossen sie den Urlaub zusammen mit einigen Freundinnen in vollen Zügen.

"Traumhafte Zeit in Frankreich"

"Die Sonne, das Meer und die wunderschöne Natur hier werden mir fehlen", blickt Sarah Connor in einem Instagram-Beitrag auf die gemeinsamen Tage zurück. "Es war eine traumhafte Zeit in Frankreich und ich werde so schnell wie möglich wieder kommen." Aber nun sei ihre Tourpause zu Ende und die Schule in Deutschland gehe wieder los. Sie freue sich auf ihre Heimat Berlin, die nächsten Konzerte und die Vorbereitungen auf die Deutschland-Arena-Tour 2026.

In , wie viel Spaß die Frauen bei ihrem "Girls Weekend" hatten. So unternahm die Gruppe ausgiebige Bootstouren mit Schnorcheln und Schwimmen. Wobei Ferchichi, die aus ihrer Wahlheimat Dubai angereist war, in einem Video klarstellt: "Ich gehe nicht schnorcheln, mein Kopf bleibt über Wasser." Auch entspannte Stunden am Pool, Restaurantbesuche und eine ausgelassene Party in St. Tropez standen auf dem Programm.

Anna-Maria Ferchichi fand Auszeit "magisch" und "atemberaubend"

Anna-Maria Ferchichi : "Wir hatten eine wundervolle Zeit in Cannes & St. Tropez.....haben viel gelacht, geredet & gefeiert. Sarah ist eine unglaublich gute Gastgeberin......es war magisch." Die Sängerin ist begeisterte Südfrankreich-Liebhaberin und hat sich die Region schon vor einiger Zeit als zweites Zuhause ausgesucht.

"Es war atemberaubend und Balsam für die Seele", blickt die Frau von Rapper Bushido (46) weiter auf die Auszeit zurück. Alle Batterien seien nun wieder aufgeladen.

Die Schwestern verbindet viel

Die beiden Schwestern verbindet nicht nur die gemeinsame Herkunft in einer großen Patchwork-Familie: Beide stehen im Rampenlicht und haben inzwischen selbst Kinder. Während Sarah Connor vierfache Mutter ist, bekam ihre Schwester sogar acht Kinder - sieben davon mit Bushido.