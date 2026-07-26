Sarah Connor nach Anschlag auf CSD in Berlin: "Mir fehlen die Worte"

Sarah Connor stand beim CSD in Berlin auf der Bühne und meldete sich nach dem Anschlag auf die Veranstaltung zu Wort. Auch Jochen Schropp äußert sich.

Nach dem Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day am Samstagabend zeigen sich auch viele Prominente bestürzt. Medienberichten zufolge hatte gegen 22:00 Uhr ein Fahrzeug mehrere Personen angefahren, eine Frau starb, 16 Menschen wurden verletzt. Die Veranstaltung wurde abgebrochen, die Polizei spricht inzwischen von einem Anschlag.

Mehrere Künstler, die beim CSD in Berlin aufgetreten sind, meldeten sich zu Wort. Darunter ist Sängerin Sarah Connor (46). bedankte sie sich zunächst für den "wunderschönen Auftritt", es sei "unfassbar schön" gewesen. "Umso furchtbarer" sei es, heißt es in ihrem Video weiter, dass sie kurz danach aus dem Backstage-Bereich evakuiert werden mussten. "Mir fehlen die Worte", es sei "furchtbar", fügt Sarah Connor hinzu und spricht den Opfern und Angehörigen ihr Beileid aus.

"Und dann passiert so was"

Auch Jochen Schropp (47) stand beim Berliner CSD auf der Bühne bestürzt. Der Moderator erklärte, nachdem er zu Hause angekommen war, es sei ein so schöner Tag voller Liebe und Spaß gewesen. "Es war wirklich unbeschreiblich und dann passiert so was." Weiter sagt er in einem Video, er hoffe "irgendwie, wir kommen da als Community gut durch". Er habe sehr viele Menschen gesehen, "denen es danach gar nicht gut ging und die unter Schock standen".

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Schropps Kollegin, die Podcasterin Ricarda Hofmann, erklärte in einem Statement, : "Gerade fehlen mir eigentlich die Worte. Ich war heute beim CSD. Nicht nur als Moderatorin, sondern als Teil einer Community, die zusammenkommt, um sichtbar zu sein. Um Liebe zu feiern. Um füreinander einzustehen. Was heute passiert ist, hat etwas in mir verändert." Viele Fans melden sich in den Kommentaren zu Wort. "Danke Ricarda! Du fasst so viel in meinem Herz und meinen Gedanken in passende Worte", heißt es da unter anderem.