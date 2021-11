Sarah Connor küsst XXL-Babybauch mit Bushidos Drillingen

"Du bist wohl die stärkste Frau, die ich kenne" - Sarah Connor hat ihrer Schwester Anna-Maria Ferchichi einen bewegenden Post gewidmet. Die 39-Jährige erwartet Drillinge.

Bushido (43) und seine Frau Anna-Maria Ferchichi (39) werden demnächst Eltern von Drillingen. Und Sarah Connor (41) damit erneut Tante. Anna-Maria nun einen rührenden Post. Sie teilte zwei Bilder, auf denen sie den Babybauch der 39-Jährigen umarmt.

Dazu schreibt Sarah Connor an ihre "kleine große Schwester": "Du bist wohl die stärkste Frau, die ich kenne. Ein pures Kraftwerk. Was Dein Körper da gerade schafft, davor habe ich tiefsten Respekt. Und jetzt bringt Dein sonst so zarter Körper diese drei kleinen Mädchen auf die Welt!"

"Habe für meine drei kleinen Nichten gebetet"

"Soweit hast Du es schon geschafft", fügt die 41-Jährige hinzu: "Durch Höhen und Tiefen musstest Du seelisch in dieser ganz besonderen Schwangerschaft und ich habe oft an Dich gedacht und für meine drei kleinen Nichten gebetet."

Weiter erklärt Connor: "Du und Dein Bauch seid spektakulär schön und absolut bewundernswert. Ich wünsche Dir nun viel Kraft für die Geburt und dass die drei kleinen Prinzessinnen nun endlich gesund in Deine und unsere ohnehin schon große Horde geboren werden! Ich liebe Dich. Und Deinen Bauch. Was für ein pures Wunder." Sarah Connor hat vier Kinder, ihre Schwester ist nun bald achtfache Mutter. Ihre Mutter Soraya Lewe bekam ebenfalls acht Kinder.

Drillingsgeburt steht kurz bevor

Hinter Anna-Maria Ferchichi und Bushido liegt eine schwierige Zeit. Im Sommer sah es so aus, als ob es eines der Kinder womöglich nicht schaffen könnte. Damals seien die beiden "gar nicht ruhig" gewesen, erklärten sie . "Wir haben die Kinder zu meiner Schwiegermutter gegeben [...] und haben im Endeffekt wie gelähmt bei uns zu Hause herumgelegen", so der Rapper. Doch jetzt seien die Prognosen gut und er freue sich auf den Moment, seine drei Kinder zum ersten Mal zu sehen. In wenigen Tagen sollen ihre Drillinge per Kaiserschnitt zur Welt kommen.

Die Schwangerschaft hatte das Paar im Juni öffentlich gemacht. Der Rapper : "Meine Frau ist mit eineiigen Drillingen schwanger." Seit 2011 sind Bushido und Anna-Maria Ferchichi liiert. Ein Jahr später heirateten die beiden; sie brachte einen Sohn mit in die Ehe. Gemeinsam bekamen die Ferchichis bereits vier Kinder, darunter Zwillinge.