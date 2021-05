Sarafina Wollny: Zwillinge per Notkaiserschnitt geholt

Sarafina Wollny ist Mutter geworden. Allerdings gab es in der 30. Schwangerschaftswoche Komplikationen und ihre Zwillinge mussten per Notkaiserschnitt geholt werden.

Sarafina Wollny (26) ist Mutter von Zwillingen geworden. Das teilte ihre . Allerdings sind die Babys rund zwei Monate zu früh dran. Nach dem Verdacht auf eine Schwangerschaftsvergiftung kam die 26-Jährige am gestrigen Montagabend in ein Krankenhaus. Später mussten die Zwillinge, nachdem Komplikationen aufgetreten waren, durch einen Notkaiserschnitt geholt werden.

"Ihr Lieben, gestern habe ich euch ja im Auftrag von Sarafina darüber informiert, dass Sarafina bereits im Krankenhaus liegt. Letzte Nacht gab es Komplikationen und die Zwillinge mussten per Notkaiserschnitt in der 30. Woche geholt werden", schreibt die frisch gebackene Oma auf Instagram. Der jungen Familie gehe es "den Umständen entsprechend". Sarafina und ihr Mann Peter würden sich in den nächsten Tagen wieder persönlich bei ihren Followern melden.

Sarafina Wollny hatte ihre Schwangerschaft Im Dezember 2020 bekanntgemacht. mit ihrem Mann Peter, auf dem sie ein Ultraschallbild in den Händen hält. "10 Jahre gehen Peter und ich jetzt gemeinsam durchs Leben", schrieb sie dazu. "Ab nächstem Jahr halten wir dann unser Wunder in den Armen, über 6 Jahre haben wir auf diesen Moment gewartet." Sarafina und ihr Mann sind seit 2019 verheiratet.

Seit Anfang 2011 zeigt die elffache Mutter Silvia Wollny in der RTLzwei-Dokusoap "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" den ganz normalen Alltagswahnsinn ihrer Großfamilie. Weitere TV-Formate folgten. 2018 gewann die 56-Jährige die Reality-Show "Promi Big Brother".