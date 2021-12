Sandra Bullock wünscht sich manchmal gleiche Hautfarbe wie ihre Kinder

Sandra Bullock hat eine andere Hautfarbe als ihre beiden Kinder. Das wird für sie von Zeit zu Zeit zum Problem, wie die Schauspielerin in einem Interview erklärt.

Sandra Bullock (57) hat über die Herausforderungen ihres Lebens mit zwei Adoptivkindern gesprochen. Denn Louis (*2010) und Laila (*2012) haben eine andere Hautfarbe als ihre berühmte Mutter. Offenbar ist für viele nicht gleich ersichtlich, dass sie eine Familie sind. von Jada Pinkett Smith (50), Tochter Willow (21) und Mutter Adrienne Banfield-Norris (68) erklärt Bullock: "Ob ich mir wünsche, dass unsere Hautfarbe die gleiche ist? Manchmal ja." Dann wäre es "einfacher, wie Leute auf uns zugehen".

Weiter erzählt sie, dass sie schließlich "dieselben Gefühle" für ihre Kinder habe "wie eine Frau mit brauner Haut wie die ihrer Babys auch oder einer weißen Frau mit weißen Babys". Willow Smith stimmt ihr zu: Es gehe um die Dynamik zwischen Mutter und Kind, "es gibt keine Hautfarbe". "Vielleicht werden wir das eines Tages mit anderen Augen sehen", hofft Sandra Bullock.

Mit ihrem Ex-Mann, Moderator Jesse James (52), adoptierte Sandra Bullock 2010 ihren Sohn Louis. Nur wenige Monate später ließen sich die beiden nach fünf Ehejahren scheiden. Seit 2015 führt die Schauspielerin eine Beziehung mit dem Fotografen Bryan Randall. Im gleichen Jahr adoptierte sie Tochter Laila.

Neuer Film mit Sandra Bullock auf Netflix

Ab dem 10. Dezember ist Sandra Bullock in ihrem neuen Film "The Unforgivable" auf Netflix zu sehen. In dem Streifen verkörpert die Schauspielerin eine Frau, die eine Haftstrafe abgesessen hat und sich ein neues Leben in Freiheit aufbauen will. In den Kinos ist der Film bereits angelaufen.