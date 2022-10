Samuel L. Jackson und Uma Thurman: "Pulp Fiction"-Reunion am Broadway

Nach der Reunion der "Pulp Fiction"-Stars auf der Bühne der Oscar-Verleihung: Uma Thurman und Samuel L. Jackson haben sich am Broadway getroffen. Bald sehen wir die beiden gemeinsam auf der Leinwand wieder.

Samuel L. Jackson und Uma Thurman in New York.

Kleine "Pulp Fiction"-Reunion in New York: Uma Thurman (52) und Samuel L. Jackson (73) hinter den Kulissen eines Theaters am Broadway. Die beiden Schauspieler, die 1994 in dem Kultfilm von Quentin Tarantino (59) auftraten, posierten gemeinsam auf einer Treppe strahlend für ein Foto.

Samuel L. Jackson spielt am Broadway gerade in dem Stück "The Piano Lesson" von August Wilson (1945-2005, "Fences"). Regie führt seine Frau LaTanya Richardson (72). Neben dem Tarantino-Stammschauspieler steht "Tenet"-Star John David Washington (38) auf der Bühne. Premiere feiert "The Piano Lesson" am 13. Oktober 2022. Uma Thurman besuchte eine Vorpremiere des Stücks.

Erst vor wenigen Monaten gab es eine "Pulp Fiction"-Wiedervereinigung auf der Oscar-Bühne. Bei der Verleihung am 28. März präsentierten Thurman und Jackson den Oscar für den besten Schauspieler. Als dritter im Bund war John Travolta (68) dabei. Travolta und Thurman deuteten dabei ihre ikonische Tanzszene aus dem Film an. "'Pulp Fiction' war ein Meisterwerk, aber diese beiden denken, es ging nur um einen Tanzwettbewerb", scherzte Jackson.

Bald folgt nächste Reunion auf der Leinwand

Auf der Leinwand gibt es bald die nächste Wiedervereinigung von Uma Thurman und Samuel L. Jackson zu sehen. Die beiden haben gerade den Film "The Kill Room" abgedreht. Jackson spielt den Boss eines Auftragskiller, der zum Star in der Kunstszene avanciert. Thurman verkörpert eine Galeristin.

Ein Starttermin für die Actionkomödie steht noch nicht fest.