Sam Asghari: Ehe mit Britney Spears war für ihn "sehr real"

Britney Spears hat ihre gescheiterte Ehe mit Sam Asghari als eine Art Ablenkung bezeichnet. Er sieht das etwas anders, wie er nun verriet.
Sam Asghari blickt offenbar anders als Britney Spears auf seine gescheiterte Ehe mit der Sängerin zurück.
Sam Asghari blickt offenbar anders als Britney Spears auf seine gescheiterte Ehe mit der Sängerin zurück.
Ihre rund zweijährige Ehe mit ihrem Ex-Mann Sam Asghari (31) hat Britney Spears (43) kürzlich als eine Ablenkung beschrieben. Er sieht die Angelegenheit jedoch anders. "Unsere Ehe war für mich sehr real", lässt er von einem Vertreter dem US-Magazin "People" ausrichten.

Die Ehe mit Spears "mag zwar kurz gewesen sein, aber wir waren sieben Jahre lang zusammen", betont Asghari. Er habe Britney "geliebt, werde immer Liebe für sie empfinden und ich wünsche ihr stets nur das Beste". Die Sängerin war zuvor auf die Beziehung der beiden in einem Instagram-Beitrag eingegangen, bei dem aktuell nur noch das geteilte Foto abrufbar ist.

"Fast wie eine falsche Ablenkung"

Spears hatte darüber geschrieben, wie schwierig es für sie war, dass sie lange keinen Kontakt zu ihren Söhnen Sean Preston (19) und Jayden James (18) hatte: "Wir sind einfach Menschen, die so zerbrechlich und menschlich sind, die schwersten Jahre meines Lebens waren, als meine beiden Söhne für drei Jahre weg waren." Sie sei in dieser Zeit davon "abgeschnitten" worden, mit ihren Kindern zu telefonieren oder ihnen Nachrichten zu schicken. Die später gescheiterte Ehe mit Sam Asghari habe sich "fast wie eine falsche Ablenkung" angefühlt, um ihr dabei zu helfen, mit der schwierigen Situation umzugehen.

Sean Preston und Jayden James stammen aus der Beziehung von Spears mit Kevin Federline (47), mit dem die Sängerin von 2004 bis 2007 verheiratet war. Asghari traf Spears erstmals im Jahr 2016, beim Dreh zu einem Musikvideo. Später kamen sie zusammen und heirateten schließlich im Sommer 2022. Nach gut zwei Jahren wurde die Ehe 2024 geschieden.

