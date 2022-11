Salma Hayek begeistert in einem Ombré-Kleid mit Mega-Ausschnitt

Hollywood-Star Salma Hayek sorgte an der Seite ihres Ehemanns Francois-Henri Pinault für jede Menge Blitzlichtgewitter. Das Paar besuchte gemeinsam die LACMA Art + Film Gala in Los Angeles.

Hollywood-Star Salma Hayek (56) weiß ihre Kurven perfekt in Szene zu setzen. Zur LACMA Art + Film Gala in Los Angeles erschien die Schauspielerin in einem Ombré-Kleid, das von einem dunklen Grün in ein sanftes Rosé-Gold überging. Blickfang der bodenlangen Robe war der tiefe Ausschnitt, der das Dekolleté der 56-Jährigen perfekt in Szene setzte.

Viele Accessoires brauchte es bei diesem Hingucker-Auftritt nicht: Handschuhe im selben Farbverlauf sowie silberne Steinchen, die an den Trägern, an der Taille und an den Armen funkelten, rundeten den Look ab. Ihre Haare trug die 56-Jährige offen in großen Wellen. Ein natürliches Make-up mit rotem Lippenstift ließ die Schauspielerin strahlen.

Begleitet wurde Hayek von ihrem Ehemann Francois-Henri Pinault (60). Die Schauspielerin und der französische Unternehmer sind seit 2009 verheiratet. Gemeinsam haben sie die 15-jährige Tochter Valentina Paloma Pinault.