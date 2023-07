"Ich sah einfach fürchterlich aus": Bushidos Frau Anna-Maria Ferchichi bereut frühere Beauty-Eingriffe

In der Vergangenheit unterzog sich Anna-Maria Ferchichi wiederholt Beauty-Operationen. Mittlerweile bereut die Ehefrau von Rapper Bushido einen Teil dieser Eingriffe.

Im Vergleich zu vielen Promis, die ihre Schönheits-Operationen verheimlichen, steht Anna-Maria Ferchichi (41), Ehefrau von Rapper Bushido, offen dazu, dass sie in der Vergangenheit des Öfteren den Beauty-Doc aufgesucht hatte.

Doch mittlerweile bereut die 41-Jährige den ein oder anderen Schönheits-Eingriff. Als sie sich frühere Folgen einer Dokumentation über sich und ihre Familie angesehen hatte, nahm sie vor allem ihr Gesicht ganz genau unter die Lupe.

"Ich sah einfach fürchterlich aus"

"Ich sah einfach fürchterlich aus", so Ferchichi offen und ehrlich in einer Instagram-Story. "Ich hatte aufgespritzte Lippen, aufgespritzte Wangenknochen. Habe ich mir alles rausmachen lassen."

Die alten Episoden zu sehen und sich von außen betrachten zu können, habe der 41-Jährigen die Augen geöffnet. "Bin ich richtig froh drum, denn seitdem lasse ich den Scheiß“, so Ferchichi.

Ganz will Ferchichi nicht auf den Beauty-Doc verzichten

Auch wenn sie nun den ein oder anderen Eingriff in der Vergangenheit bereut, so ganz will Anna-Maria Ferchichi auch künftig nicht auf den Beauty-Doc verzichten: "Ganz bisschen Botox ab und zu, aber nur ein-, zweimal im Jahr und es muss reichen. So möchte ich nicht mehr aussehen."

Erst kürzlich hatte die 41-Jährige enthüllt, dass ihr nach einer Entzündung und vielen Operationen ein Teil ihrer Haut am Oberschenkel abgestorben ist und sie nun weltweit auf der Suche nach einem Arzt sei, der ihr helfen kann.