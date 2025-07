Sängerin verwirrt Fans: Hat Britney Spears ein Kind adoptiert?

Popstar Britney Spears sorgt einmal mehr auf Instagram für Verwirrung. Ist die Sängerin wirklich wieder Mutter geworden? Das steckt dahinter.

Gibt es Familienzuwachs bei Britney Spears (43)? Die Sängerin hat , sie habe ein Kind adoptiert. Zu einem neuen Tanzvideo erklärte sie ihren 41 Millionen Followern unter anderem: "Wie geht es euch schönen Menschen heute Morgen? Ich brauche Kaffee und ich möchte euch wissen lassen, dass ich ein wunderschönes kleines Mädchen adoptiert habe!!! Ihr Name ist Lennon London Spears."

Die Sängerin, die mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (47) die Söhne Sean (19) und Jayden (18) hat, sprach ansonsten in dem Beitrag über ihr Workout, fügte dann aber hinzu, dass das kleine Mädchen ein "bezauberndes Kleid" trägt. Zudem erklärte sie am Schluss des Beitrags: "Ich habe beschlossen, nach Italien zu ziehen."

Britney Spears hat kein Mädchen adoptiert

ist Spears jedoch nicht erneut Mutter geworden: Sie habe sich nur einen Spaß mit ihren Fans erlaubt. , dass die Sängerin kein Kind - oder einen Hund - adoptiert habe. Die Verwendung des Zwinker-Emojis in dem Beitrag weise darauf hin. Demnach zieht sie auch nicht nach Italien. "E! News" schreibt ebenfalls, Spears habe einen "harmlosen Scherz" gemacht. Die Sängerin hatte im vergangenen Jahr bereits behauptet, dass sie nach Mexiko ziehen wolle, um den Paparazzi zu entkommen. "The Hollywood Reporter" bestätigte jedoch auch hier später, dass sie nicht aus den USA wegziehe.

Britney Spears ist also nicht erneut Mutter geworden. Sie soll nach einer Phase der Distanz allerdings wieder mehr Zeit mit ihrem Sohn Jayden verbringen. Im Dezember teilte sie ein Video mit ihm, in dem sie sagte, dass sie ihn das erste Mal seit fast drei Jahren gesehen habe. Er lebt mit seinem Vater und seiner Stiefmutter Victoria Price (42) sowie den jüngeren Geschwistern Jordan (13) und Peyton (10) auf Hawaii. Im Frühjahr gab es weitere gemeinsame Aufnahmen des Mutter-Sohn-Duos in den sozialen Medien.