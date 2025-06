Sängerin Miley Cyrus strahlt im Naked Dress

Miley Cyrus sorgte in New York einmal mehr für einen echten Hingucker: Die Sängerin präsentierte sich in einem transparenten Naked Dress.

Miley Cyrus in New York City.

Miley Cyrus (32) hat einmal mehr bewiesen: Der Naked-Dress-Trend ist noch lange nicht vorbei. Aktuelle Aufnahmen aus New York zeigen die Sängerin nach ihrem Auftritt im Rough Trade Below beim Schreiben von Autogrammen - und das in einem aufsehenerregenden Outfit: Cyrus trug ein schwarzes, transparentes Kleid, unter dem ein schwarzer Slip zu erkennen war. Dazu kombinierte sie eine klassische Sonnenbrille.

Passend zum gewagten Outfit hatte die 32-Jährige ihre Haare wild hochgesteckt und wählte offene Schuhe als stilvolle Abrundung ihres Looks.

Trotz Trend: Plötzliche Kleiderregelung bei Filmfestival

Dass Miley Cyrus schon lange Gefallen am Naked Dress gefunden hat, zeigte sie bereits bei früheren Auftritten - etwa bei der Grammy-Verleihung im vergangenen Jahr. Auch Stars wie Florence Pugh (29), Halle Berry (58) und andere setzen weiterhin auf den gewagten Trend der durchsichtigen Roben. Doch eine traditionsreiche Veranstaltung zog nun klare Grenzen.

Im Rahmen der 78. Filmfestspiele von Cannes, die im Mai stattfanden, wurde der Dresscode deutlich verschärft. "Aus Gründen des Anstands ist Nacktheit auf dem roten Teppich sowie in allen anderen Bereichen des Festivals verboten", hieß es in den . Wer sich nicht an die Vorschrift hielt, dem wurde der Zutritt zum roten Teppich verwehrt.

Was konkret unter "Nacktheit" fiel, blieb jedoch offen - dennoch wurde die Regel von als direkte Reaktion auf den anhaltenden Naked-Dress-Trend gewertet. In den vergangenen Jahren sorgten unter anderem Bella Hadid (28) und Irina Shayk (39) mit nahezu durchsichtigen Looks für Aufsehen auf roten Teppichen.