Sängerin Kacey Musgraves bricht sich Rippe in Mexiko

Ein verhängnisvoller Sturz auf regennassen Fliesen in Mexiko zwingt Grammy-Gewinnerin Kacey Musgraves zur Absage eines öffentlichen Auftritts. Die Country-Sängerin hat sich eine Rippe gebrochen.

Ein Mexiko-Trip endete für Country-Star Kacey Musgraves (36) schmerzhaft im Krankenhaus. Die 36-jährige Grammy-Gewinnerin zog sich bei einem heftigen Sturz eine Rippenfraktur zu und musste daraufhin einen lange geplanten Podcast-Auftritt in Nashville absagen.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend während eines Regenschauers, wie Musgraves ihren Fans via Instagram-Story mitteilte. "Ich bin in Mexiko mit einer verdammten gebrochenen Rippe", schrieb die Sängerin zu einem Röntgenbild ihres Brustkorbs. Dazu erklärte sie den dramatischen Hergang: "Es regnete am Mittwochabend und ich rannte los, um Handtücher zu holen, als ich einen extrem harten Sturz auf sehr glatten Fliesen hatte, die ich nicht gesehen habe."

Zum Glück keine Kopfverletzung

Der Aufprall war heftig: Musgraves landete hart auf dem linken Brustkorb und brach sich dabei die sechste Rippe. "Zum Glück habe ich mir nicht den Kopf angeschlagen, aber ich bin sehr hart auf meinen hinteren linken Brustkorb gefallen", schilderte die "Golden Hour"-Interpretin den schmerzhaften Moment.

Die Verletzung erwies sich als so schwerwiegend, dass an eine Rückreise in die USA vorerst nicht zu denken ist. "Das ist kein Scherz. Ich habe starke Schmerzen und jede Bewegung ist extrem schwierig", berichtete Musgraves ungeschönt über ihren Zustand. Besonders bitter: Die Sängerin musste einen besonderen Auftritt absagen, auf den sie sich monatelang gefreut hatte.

Für den "Sing for Science"-Podcast sollte sie im Ryman Auditorium laut Event-Beschreibung zum Thema "The Magic of Mushrooms" mit Pilzexperte Paul Stamets (69) sprechen. "Es gibt physisch keinen Weg, wie ich in ein Flugzeug steigen und zurück nach Nashville fliegen kann", erklärte Musgraves enttäuscht. Das Event wurde nun auf den 18. September verschoben, bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Trotz der schmerzhaften Umstände bemühte sich die Country-Künstlerin um eine positive Grundhaltung. "Ich werde gut versorgt", beruhigte sie ihre besorgten Fans.