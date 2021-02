Sängerin Joss Stone hat eine Tochter zur Welt gebracht

Süße Baby-News von Sängerin Joss Stone: Sie ist Mutter geworden! Ihre Tochter hat sie ihren Fans auch bereits vorgestellt.

Joss Stone während eines Auftritts in Dinslaken vor der Pandemie

Die britische Sängerin Joss Stone (33, ) ist Mama geworden. Das hat sie ihren Fans mit ihrem Partner Cody DaLuz . In einem Stream präsentierte das Paar zusammen sein Töchterchen und erklärte, dass die Kleine wenige Tage zuvor zur Welt gekommen sei. "Sie ist so süß", schwärmte Stone, während DaLuz mit dem Mädchen ins Bild kam.

"Ich habe die beiden schönsten Mädels auf der ganzen Welt"

Auch den Namen des Mädchens verriet die Soulsängerin bereits. "Das ist Violet Melissa DaLuz", erklärte Stone, die ebenso erzählte, dass die Kleine per Kaiserschnitt geboren wurde. Das Paar habe zuvor nicht gewusst, ob es ein Junge oder ein Mädchen werde, aber der frischgebackene Papa erklärte, dass er das schon früh gespürt habe. "Ich wollte ein Mädchen, aber das wollte ich niemandem erzählen. Nichts gegen Jungen", lachte Stone.

Papa Cody zeigte sich ebenfalls ganz angetan: "Ich habe die beiden schönsten Mädels auf der ganzen Welt." Vor der Geburt hatte Stone sich Sorgen gemacht, wie sie in ihrem Podcast "A Cuppa Happy" vor einigen Wochen verraten hatte. "Ich bin einmal mitten in der Nacht aufgewacht und dachte: 'Oh mein Gott, ich habe wirklich Angst'", hatte sie damals erzählt. Glücklicherweise ist aber offenbar alles gut verlaufen.