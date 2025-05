Sängerin JoJo Siwa bestätigt Romanze mit Chris Hughes

Die Promiwelt ist um ein Paar reicher: Einen Auftritt in London hat Sängerin JoJo Siwa genutzt, um sich zu den schon seit einiger Zeit brodelnden Gerüchten über eine Liaison mit ihrem "Celebrity Big Brother"-Kollegen Chris Hughes zu äußern. Vor den jubelnden Fans bestätigte sie die neue Liebe.

Die US-amerikanische Sängerin JoJo Siwa (22) und der britische Reality-Star Chris Hughes (32) sind ein Paar. Das hat die 22-Jährige während ihres zweiten Auftritts in London bestätigt. , brach sie dabei in Tränen aus und sagte den Fans, sie fühle sich "so besonders und so geliebt". Die beiden Stars hatten im Frühjahr an der Sendung "Celebrity Big Brother" teilgenommen.

Vielsagende Textergänzung

Seit den Dreharbeiten gab es Spekulationen über ihren Beziehungsstatus. Im Colours Hoxton sang JoJo Siwa am Dienstag das Cover von Bette Davies' "Eyes" und änderte das Ende des Liedtextes in "Chris Hughes' Eyes" um. Danach gab sie zu, dass sie die Zeile verändert habe, weil es sie "glücklich" machte, und fügte hinzu: "So viel kann ich euch sagen, falls es nicht offensichtlich ist: Der Schlusstext entspricht voll und ganz der Wahrheit." Das sorgte bei den anwesenden Fans für riesigen Jubel.

Sie verriet auch, dass sie die orangefarbene Mütze mitgebracht hatte, die er ihr im TV-Container geschenkt hatte. Er habe am Morgen ihren Song "Nobody Can Change Me" gesungen. "Also habe ich mir gedacht, dass ich heute ein bisschen von ihm einbringe, während ich das nächste Lied singe." Am Abend zuvor hatte Chris Hughes ihren ersten Auftritt in London besucht. Der einstige "Love Island"-Kandidat wurde dabei gefilmt, wie er JoJo Siwa anstrahlte und ihr einen Kuss zuwarf.

In Mexiko beim Küssen gesichtet

Ob die beiden nur Freunde sind oder mehr, darüber gab es wochenlang Gerüchte. Zuletzt verdichteten sich aber die Hinweise darauf, dass da mehr läuft. In einem Hotelpool in Mexiko wurden sie beim Küssen gesichtet.

Der Moderator war aus Großbritannien angereist, um sie bei einem Konzert in Mexiko-Stadt zu unterstützen. Zudem teilte sie ein Schwarz-Weiß-Foto, das die beiden bei einem vertrauten Spaziergang zeigt. Dazu schrieb sie "Nur noch ein bisschen länger" und postete ein Herz-Emoji. JoJo Siwa hatte zudem vor kurzem erklärt, dass sie sich nicht mehr als lesbisch identifiziert.