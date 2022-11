Sängerin der Nationalhymne beim NFL-Spiel in München: Wer ist Sophia?

Wer ist Sängerin Sophia, die beim NFL-Spiel am Sonntag in München a cappella die deutsche Nationalhymne gesungen hat – und im Netz für ihren "gruseligen" Auftritt teilweise angefeindet wird?

Es ist Ehre und Wagnis zugleich, davon kann auch Pop-Star Sarah Connor ein Liedchen singen. Millionen schauen zu, während man mit Stolz die deutsche Nationalhymne singt. Newcomerin Sophia durfte am Sonntag vor knapp 70.000 Stadionbesuchern das von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben gedichtete Deutschlandlied präsentieren. Die 27-Jährige entschied sich für eine A-cappella-Version, also für einen Auftritt ohne musikalische Begleitung.

Auftritt mit Nationalhymne: Sängerin Sophia mit A-cappella-Version

Sophia hauchte "Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland" ins Mikrofon der Allianz Arena, doch Gänsehaut löste sie längst nicht bei jedem aus. In den sozialen Netzwerken geht es bekanntlich nicht zimperlich zu.

Kritik und böse Kommentare für Sophia Bauckloh

Innerhalb weniger Sekunden prasselten böse Tweets mit dem Hashtag #Nationalhymne ein, obwohl Sophia fehlerfrei gesungen hat. "Das war ja mega peinlich!" oder "Will eine neue Nationalhymne und eine professionelle Sängerin" ist dort zu lesen. Andere störten sich an der Version und an den fehlenden Instrumenten. "Ein für alle Mal: unsere Nationalhymne ist nicht für Gesang geeignet! Es ist und bleibt ein Marschlied!" Böse Hashtags wie #Blamage oder #FusspilzimGehörgang wurden abgefeuert. Die Emotionen kochten über.

Und sogar auf dem offiziellen Instagram-Account der Sängerin häufte sich Kritik: "Leider echt die Hymne verhunzt" oder "Absolut gruselig gesungen." Außerdem zu lesen: "Sing die Nationalhymne doch ganz normal - so wie jeder andere Mensch. Es ist die Nationalhymne, nicht die Sophiahymne."

Fans mögen die Version von Sophia

Aber natürlich gibt es auch Fans, die Sophias Stimme und die A-cappella-Version der deutschen Nationalhymne toll fanden. "Jeder, der hier so einen Hate verbreitet, soll sich bitte mal auf die große Bühne stellen und es besser machen", verteidigte eine Userin die Sängerin. Eine andere findet: "Stark performt."

Man sieht: Die Meinungen gehen auseinander, Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Aber: Man kann es sowieso nicht allen recht machen. Für Sophia war es eine Chance, sich einem großen Publikum zu präsentieren.

"Schmetterling": Wer ist Sängerin Sophia Bauckloh eigentlich?

Sophia Bauckloh ist eine Nachwuchssängerin und Komponistin aus Nordrhein-Westfalen. 2012 nahm sie bei DSDS teil, schied aber beim Recall und vor der ersten Live-Show aus. Nach bestandenem Abi machte sie eine Ausbildung zur Goldschmiedin.

2021 kam dann der bundesweite Durchbruch. Ihre selbst komponierten Lieder wurden dank TikTok und Instagram erfolgreich. Universal wurde auf Sophia aufmerksam. Im Herbst erschien ihre Debüt-Single "Niemals allein". 2022 veröffentlichte Sophia den Ohrwurm-Hit "Schmetterling" als Single und heimste die "Goldene Henne" in der Kategorie "Aufsteiger" ein.

Buhrufe für Sané und Choupo-Moting in der Allianz Arena

Sängerin Sophia Bauckloh war nicht die einzige, die beim NFL-Spiel Spott aushalten musste. Die FC-Bayern-Kicker Leroy Sané und Eric Maxim Choupo-Moting wurden gar im heimischen Stadion ausgebuht, als man sie via Leinwand begrüßte. Grund für das lautstarke Pfeifkonzert: Längst nicht jeder nach München angereiste Fan ist Bayern-Anhänger.

Lichtblick für Sophia: Ein verpatzter Vortrag der deutschen Nationalhymne muss längst nicht das Ende der Karriere sein. Sarah Connor sang 2005 in der Allianz Arena "Brüh im Glanze" (anstatt "Blüh im Glanze"). Heute zählt Connor zu den erfolgreichsten und beliebtesten Musik-Stars des Landes.