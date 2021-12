Sängerin Billie Eilish überrascht mit neuer Haarfarbe

Aus grün-schwarz wurde zuletzt platinblond, jetzt zeigt sich Sängerin Billie Eilish wieder mit einer neuen Haarfarbe - und bringt ihre Fans damit zum Staunen.

Billie Eilish (19) mit einem neuen Look. Zuletzt hatte die Sängerin im März mit dem Foto, das sie erstmals mit platinblonder Mähne gezeigt hat, einen Rekord auf Instagram gebrochen: eine Million Likes in sechs Minuten. Von ihrer blonden Ära hat sich die 19-Jährige nun jedoch verabschiedet. Stattdessen teilte sie ein Selfie mit brünetter Ponyfrisur.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

"Vermisst ihr mich?", richtet sich Eilish direkt an ihre Fans. Die reagieren in den Kommentaren erstaunt, aber überwiegend begeistert auf den neuen Look ihres Idols. "Schön", schwärmt etwa eine Userin. "Wie perfekt", kommentiert ein anderer Fan. Musikkollegin Olivia Rodrigo (18) hinterlässt ein schlichtes "Oh mein Gott" in den Kommentaren. "Jaaaa", heißt es von Musikerin Anne-Marie (30).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert