Sänger Olly Murs offen über das Elternsein: "Extrem hart"

Olly Murs und seine hochschwangere Ehefrau geben offene Einblicke in die schwierige Zeit nach der ersten Geburt - und die Herausforderungen als Eltern. So ist laut dem britischen Sänger längst nicht alles nur großartig, wie es oft in den sozialen Netzwerken gezeigt werde.

Olly Murs und seine Amelia sind seit April 2024 Eltern einer Tochter. Ihr zweites Kind soll im September das Licht der Welt erblicken.

Das zweite Kind von Sänger Olly Murs (40) und seiner Frau Amelia (32) soll im September zur Welt kommen. Kurz vor dem Geburtstermin hat das Paar in einem Interview offen über die Herausforderungen als Eltern gesprochen.

"Die Genesung war brutal"

Gegenüber der gestand Amelia, dass Mutterschaft "ziemlich einsam sein kann" und schilderte ausführlich, wie sie nach der Geburt ihrer ersten Tochter Madison zu kämpfen hatte. Sie erklärte, dass sie einen ungeplanten Kaiserschnitt haben musste: "Wir hatten eine natürliche Geburt geplant, aber Madi befand sich in einer prekären Lage. Sie lag quer, also hatten wir keine andere Wahl."

Die Bodybuilderin fügte hinzu, dass sie es schwierig fand, ihrer Leidenschaft für das Fitnessstudio nicht mehr wie gewohnt nachgehen zu können. "Die Genesung war brutal und ich wünschte, die Leute wären ehrlicher gewesen. Vielleicht liegt es daran, dass ich aktiv bin, aber mir war nicht klar, wie viel ich danach nicht mehr tun kann."

Olly Murs weiß, wie schwer es seiner Frau fällt, in Sachen Sport kürzerzutreten. "Man möchte nicht verlieren, wer man ist, also geht es darum, eine Balance zu finden." Wichtig sei, alles offen anzusprechen. "Es hat keinen Sinn, glücklich und instagramable zu sein und zu sagen: 'Es ist alles großartig.' Ich bin ganz ehrlich. Eltern zu sein ist unglaublich, aber gleichzeitig auch extrem hart."

Seit 2023 verheiratet

Olly Murs lernte Amelia Tank 2020 über Instagram kennen. Die Verlobung erfolgte 2022, im Juli 2023 gab sich das Paar das Jawort. Am 17. April 2024 gaben sie die Geburt ihrer Tochter Madison bekannt. Ein Jahr später verkündeten sie die zweite Schwangerschaft. Zu einem Video der kleinen Familie schrieben sie: "Wir können es kaum erwarten, dies mit euch zu teilen ... Ein weiteres Baby Murs ist unterwegs."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert