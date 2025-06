Sacha Baron Cohen und Isla Fisher sind offiziell geschieden

Offiziell geschieden: Isla Fisher und Sacha Baron Cohen haben bekannt gegeben, dass ihre Scheidung rechtskräftig ist. Vor rund einem Jahr hatten sie ihre Trennung öffentlich gemacht.

Ein Jahr nach der Trennung ist es nun offiziell: Sacha Baron Cohen (53) und Isla Fisher (49) sind geschieden. In einem gemeinsamen Statement in ihren jeweiligen Instagram-Storys bestätigten der britische Comedian und die australische Schauspielerin am Freitag, dass die Scheidung nun rechtskräftig ist.

"Unsere Scheidung ist abgeschlossen. Wir sind stolz auf alles, was wir gemeinsam erreicht haben und bleiben in gegenseitigem Respekt freundschaftlich verbunden. Wir setzen uns weiterhin gemeinsam und engagiert für das Wohl unserer wunderbaren Kinder ein", schrieben sie. Zudem baten beide um die Wahrung der Privatsphäre der Kinder.

Trennung nach mehr als 20 gemeinsamen Jahren

Im April 2024 hatten Baron Cohen und Fisher öffentlich gemacht, dass sie nach 20 Jahren Beziehung und 13 Jahren Ehe bereits 2023 die Scheidung eingereicht hatten. In einem humorvoll gehaltenen Statement hieß es damals: "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre dauerte, legen wir nun endgültig die Schläger nieder."

Die beiden Schauspielstars lernten sich 2001 kennen und gaben sich 2010 das Jawort. Gemeinsam haben sie drei Kinder, die sie aus der Öffentlichkeit heraushalten. "Wir haben unsere Privatsphäre immer priorisiert und arbeiten seit einiger Zeit im Stillen an dieser Veränderung", hieß es in dem Statement zur Trennung.

Berichte über Streit in der Scheidung

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, dass ihre eigentlich einvernehmliche Scheidung eine unschöne Wendung nehmen könnte, da sie ihr Vermögen von umgerechnet etwa 70,5 Millionen Euro aufteilen müssen. Quellen aus dem Umfeld des Schauspielers behaupten, es sei "Krieg" und "jeder verbleibende Anschein von Höflichkeit ist verschwunden", nachdem Fisher darüber gesprochen hatte, wie sie mit der Trennung umgeht.

im Februar sagte Fisher über die Herausforderungen ihrer neuen Lebensphase: "Es war das Schwierigste, was ich je durchgemacht habe. Aber ich habe in diesem Prozess viel über mich selbst gelernt. Ich hätte nie gedacht, dass meine Familie sich einmal trennen würde, aber wir sind engagierte und liebevolle Eltern."

Dass sich die ehemaligen Partner trotz Trennung nahestehen, zeigte sich kürzlich in den sozialen Medien: Nachdem Fisher ein Bild eines Shootings , kommentierte Baron Cohen mit: "Umwerfendes Fotoshooting."