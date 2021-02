Ruth Moschner wünscht sich Gysi bei "The Masked Singer"

Moderatorin Ruth Moschner wünscht sich Linken-Politiker Gregor Gysi (73) als Kandidat in der ProSieben-Show "The Masked Singer".

Ruth Moschner vom Rateteam sitzt in der Prosieben-Show "The Masked Singer".

"Gregor Gysi wäre natürlich der Burner, der Mann hat doch Entertainmentqualitäten", sagte Moschner der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Der Wunschzettel der 44-Jährigen ist allerdings noch weitaus länger. Sie könne sich zum Beispiel auch weitere Sportlerinnen in dem Format vorstellen, etwa Anni Friesinger-Postma (44) oder Kati Witt (55), sagte die Moschner. Oder einen Sänger aus einem "anderen Genre", wie zum Beispiel den mexikanischen Opern-Star Rolando Villazón (48). "Hallo, Frau Iris Berben? Lesen Sie das?", fragte Moschner. "Es wäre mir eine große Ehre!"

Die Moderatorin sitzt in der vierten Staffel von "The Masked Singer" (ab Dienstag, 20.15 Uhr, ProSieben) wieder im Rateteam. In der Show singen Prominente in aufwendigen Kostümen und versuchen, nicht erkannt zu werden.