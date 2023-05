Ruth Megary feiert 100. Geburtstag: Promi gratulieren Münchnerin

Sängerin Ruth Megary feiert am Sonntag (7. Mai) ihren 100. Geburtstag. Gastgeber: Das BikiniARTmuseum in Bad Rappenau. Gefeiert wird beim Singenden Wirt im Hotel Mariandl in Elisabethszell. Ein Festakt mit (kleinem) Thron, großem Entertainment und namhaften Gästen aus ganz Deutschland.

Große Ereignisse werfen bekanntlich ihre Schatten voraus. Und während die ganze Welt auf allen Kanälen der Krönungszeremonie von König Charles III. in der Westminster Abbey Kirche in London beiwohnt, und vielleicht sogar die britische Nationalhymne "God Save the King" ("Gott schütze den König") mitsummt, trällert Ruth Megary in Haselbach bei Straubing ihr Lieblingslied "Summertime" von George Gershwin vor sich hin und bereitet sich auf ihren großen, großen Ehrentag vor. Der auch königlich ablaufen wird.

Die AZ erwischte die fröhliche Sängerin, Entertainerin und Conférencieuse am Telefon. "Ich werde 100 Jahre, kann man sich das vorstellen? Meine Freundin, die Künstlerin Marille Rüb, in deren Haus ich hier auch leben darf, macht mir die Haare, lackiert mir die Nägel knallrot, seit Jahrzehnten hab ich sie immer in Rot, trage dazu farblich passenden Lippenstift", erzählt sie wortreich und mit klarer Stimme. Allerdings, gibt sie zu, habe das Marylin-Monroe-Kleid, das sie 2014 zum Auftritt für "Das Supertalent" anhatte, und welches sie morgen zur Feier tragen wird, "nicht mehr so recht gepasst, Marille hat es ein bisserl vergrößert." Aber das sei doch normal. In ihrem Alter. Genau wie die Tatsache, dass "das Hirnkastl zwar noch recht gut funktioniert, aber das Kurzzeitgedächtnis schon ein bisserl nachlässt."

Ruth Megary feiert 100. Geburtstag: "Je älter die Geige, desto besser der Klang"

Ruth Megary und Marille Rüb lernten sich vor 15 Jahren kennen. "Es war eine herzliche Sympathie auf den ersten Blick, die Ruth ist eine tolle, aufgeschlossene, weltgewandte Frau, wir haben auch viel Spaß miteinander", erzählt die Bildhauerin Rüb (gestaltet unter anderem lebensgroße, echt aussehende Figuren und Büsten von Stars und Politikern). 2019 zog die Sängerin zu ihr nach Haselbach; die vier Stockwerke in ihrer Schwabinger Wohnung in der Keuslinstraße wurden immer beschwerlicher, denn Aufzug gab es keinen (AZ berichtete). "Ich bin dem lieben Gott so dankbar, dass er mir diese fantastische Frau geschickt hat, dadurch habe ich zusätzlich eine Großfamilie gewonnen, und ein süßes Hündchen, unsere Emmy, gibt es auch, ich selbst hab keine Verwandte oder Nachkommen", gibt sie zu. Kann man sich denn mehr erlauben, je älter man wird, muss man nicht mehr so sehr auf Konventionen achten? "Mir war es immer egal, was andere von mir gedacht haben, ich habe immer gesagt, was ich mir gedacht habe. Und statt über Krankheiten zu jammern, wie es andere in meinem Alter tun, singe ich lieber jeden Tag und mache Stimm- und Atemübungen, das hält jung und fit."

Ruth Megary versuchte 2014 ihr Glück bei der RTL-Show "Das Supertalent". © Marille Rüb

Und was wünscht sich die Münchnerin, die am Josephsplatz aufgewachsen ist, zum Geburtstag? "Ich habe alles, bin wunschlos glücklich, es geht mir gesundheitlich gut, ich habe eine schöne Unterkunft, das alles weiß ich sehr wohl zu schätzen, bin glücklich, dass ich hier bis an mein Lebensende bleiben darf und in kein Heim muss." Aber doch, sinniert sie, gern würde sie nochmals nach Salzburg fahren. Erneut stimmt sie "Summertime" am Telefon an. "Mit diesem Lied begann meine Karriere im Mai 1945, in Schloss Klessheim in Salzburg, vor den Alliierten. Am Mozarteum hab ich ja auch studiert, in Grödig, einem Vorort am Fuße vom Untersberg, seither hatte ich das Glück, dass es beruflich für mich immer weiterging, am meisten Spaß hat mir das Mitwirken in humoristischen Cabarets in ganz Europa gemacht". Ruth Megary jubelt ein weiteres Mal in den Hörer: "Ich freue mich so, kann es kaum erwarten, mein Lebensmotto wird ja von Jahr zu Jahr noch aktueller: je älter die Geige, desto besser der Klang".

Limousine, kleiner Thron und große Feier zu Ehren von Ruth Megary 100.

Und wie wird nun der sagenhafte Hundertste begangen? Los geht’s in einer Limousine, Stefan von Heyden holt die Sängerin am Spätnachmittag ab; im Hotelrestaurant mit Bühne wartet bereits ein kleiner Thron auf Ruth Megary. Mehr als 70 Gäste – Familienmitglieder, Pressevertreter, VIPs und Entertainer – einige sind bereits jetzt schon auf dem Weg, viele mit Ansprachen, Geburtstagsliedern und Bühnenprogrammen für die Jubilarin im Gepäck …

In den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrzehnts: Ruth Megary als Knirps. © privat

Alexander Ruscheinsky, Gründer des BikiniARTmuseums in Bad Rappenau und Mit-Organisator der Birthday-Veranstaltung "BikiniARTmuseum und der Singende Wirt präsentieren: Ruth Megarys 100!" wird dem Geburtstagskind einen Mega-Rosenstrauß überreichen. "Ruth ist Teil unseres Museums, sie war schon beim Baubeginn 2018 dabei und immer wieder bei uns. 2019 hatten wir ein Fotoshooting in antiker Bademode mit ihr im Münchner Nordbad, die Fotos sind bei uns im Museum ausgestellt. Auf dem natürlichen Alterungsprozess haftet noch immer ein gesellschaftliches Tabu: Jugendliche Körper gelten als ästhetisches Ideal, während alternde Menschen in den Medien und in der Werbung wenig sichtbar sind. Umso höher ist auch die Hemmschwelle der Älteren, sich beim Baden in Badeanzug, Bikini oder Badehose zu zeigen. Das BikiniARTmuseum zeigt in seinem Body-Positivity-Bereich anhand starker Persönlichkeiten wie Ruth Megary, dass das Alter Charme und Charisma keinen Abbruch leisten kann und Frauen nie zu alt sind, um Bademode zu tragen, wenn sie sich darin wohlfühlen. Ich selbst bin ein großer Fan der Grande Dame Ruth, für sie soll's morgen 100 rote Rosen regnen", so der Herr der einzigartigen Badeanzug- und Bikinisammlung aus aller Welt zur AZ.

Und Stefan Dietl, der Singende Wirt im Hotel Mariandl in Elisabethszell im Bayerischen Wald, bei dem das Fest der Feste steigt, erklärt: "Vor elf Jahren haben wir uns bei Dreharbeiten für die 'BR Lebenslinien' bei mir im Hotel kennengelernt, seither ist Ruth gern gesehener Gast bei uns! Auch im letzten Jahr haben wir hier Geburtstag gefeiert. Ruth ist bei allen beliebt, sie ist immer nett, höflich und lustig. Eine Power-Frau", so der Promiwirt und Sänger (Band: Stefan Dietl & die Aufdreher, gerade erschien die neue CD "Durchblick – Zukunft ist heut").

Ruth Megary mit Stefan Dietl und Jutta Kammann. © privat

Julian F.M. Stoeckel schwärmt über Ruth Megary: "Eine herzliche Freundschaft"

Entertainer und TV-Darsteller Julian F.M. Stoeckel, reist eigens aus Berlin an. Er verrät: "Ich habe Ruth Megary vor fast 10 Jahren durch eine TV-Dokumentation kennengelernt. Sie war mir sooo unfassbar sympathisch, dass ich sie kontaktiert habe. Durch diesen Kontakt entstand eine herzliche Freundschaft. Sie ist bei meinem 30. Geburtstag aufgetreten, ich bin zu ihrem 90. Geburtstag nach München gekommen. Fortan habe ich mich immer gemeldet bei ihr, wenn ich in München war. Wir waren Shoppen zusammen, haben Wein getrunken, sie ist zu meinen Auftritten gekommen, wir waren im Wirtshaus oder haben einfach herzlich gelacht. Nun kommt ein großer Geburtstag und ich sehe es als meine Pflicht, dass ich natürlich auch zu diesem besonderen Anlass komme. Deswegen freue ich mich wahnsinnig auf einen tollen Geburtstag mit Ruth. Mazel tov!"

Julian F.M. Stoeckel ist begeistert von Ruth Megary © privat

Auch Gloria Gray, Entertainerin und Autorin, schwärmt: "Ich kenne die Ruth seit knapp drei Jahrzehnten, da war sie Anfang 70, ich war öfter mit ihr auf der Bühne, zuletzt vor drei Jahren, habe sie auch als Veranstalterin und Produzentin öfter engagiert, nicht nur, weil ich sie als Künstlerin und Performerin originell fand, ich mochte schon immer ihren Humor und ihre ansteckende Lebensfreude. Sie war auch immer viel mit Jüngeren zusammen, vielleicht hat sie das jung gehalten, vielleicht war es die Wohnung in Schwabing und die vielen Treppen ohne Aufzug in den vierten Stock, vielleicht hat sie das fit gehalten? Sie war und ist weltoffen, interessiert an allem und eine begnadete, geborene Entertainerin. Wenn ich mit ihr alleine war, waren wir privat, sobald andere Personen dazu kamen, kam das Zirkuspferd in ihr durch. Ruth ist Everybody's Darling, eine der positivsten, lebensbejahenden Menschen, die ich je kennengelernt habe – und ich kenne viele! – und darüber hinaus bodenständig geblieben. Für alle war es immer klar, dass sie mal mindestens 100 Jahre alt wird, das hat sie irgendwie ausgestrahlt. Ruth Megary – was für ein besonderer, liebenswerter Mensch!"

Gloria Gray und Ruth Megary verbindet eine Freundschaft, die seit Jahrzehnten besteht. © privat

Moderatorin Caro Matzko (u.a. "Ringlstetter") gehört quasi zur Familie. Sie erzählt: "Ruth Megary ist in dem wunderbaren Lebensalter angekommen, in dem einem einige Konventionen wurscht sind. So hat sie meinem Mann Rainer einmal beherzt auf den Hintern gehauen und gerufen: 'So ein fescher Kerl!' Ich denke, das kann man unter sexuelle Belustigung verbuchen. Mein allergrößter Respekt gilt meiner lieben Freundin Marille Rüb, die sich seit einigen Jahren so liebevoll um sie kümmert".

Ruth Megary (m.) mit Caro Matzko (l.) und Marille Rüb (r.). © privat

Und Schauspielerin und Kabarettistin Franziska Traub, sie kommt direkt von ihrer Mutter in Nürnberg, fügt hinzu: "Ich habe die Ruth vor sechs Jahren kennengelernt, wir sind am 30. Geburtstag vom Julian Stoeckel gemeinsam aufgetreten. Wir alle fanden es ganz ganz toll, dass so ein Star wie sie in hohem Alter extra nach Berlin gefahren ist, um da zu singen. Das war sehr beeindruckend".

Ferner haben sich unter anderem angesagt: Musiker und Kabarettist Ali Khan mit Sohn Nepo Fitz, die Münchner Schauspielerinnen Nicole Belstler-Boettcher und Anita Eichhorn, Kultwirtin Gerti Guhl ("Fraunhofer Schoppenstube"), Opernsänger Peter Percy, Kabarettist André Hartmann, Volksmusiker Andreas Hastreiter und viele, viele mehr.