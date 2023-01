Russell Crowe fiebert mit seiner Freundin bei den Australian Open mit

Russell Crowe hat am Samstag das Frauen-Finale der Australian Open in Melbourne besucht. Gemeinsam mit seiner Partnerin verfolgte er gespannt das Spiel.

Britney Theriot und Russell Crowe hatten sichtlich Spaß beim Tennis-Match in Melbourne.

Aryna Sabalenka (24) hat am Samstag (28. Januar) erstmals das Frauen-Finale der Australian Open gewonnen. Das Match gegen Elena Rybakina (23) ließen sich einige bekannte Persönlichkeiten nicht entgehen und nahmen auf der Tribüne in Melbourne Platz. Als wohl bekanntester Promi-Gast galt der neuseeländisch-australische Schauspieler Russell Crowe (58), der mit seiner Partnerin Britney Theriot kam.

Lässiges Outfit und blumiger Look

zeigt den Filmstar, in lässigem Look mit schwarzem Poloshirt und dunklen Jeans gekleidet, wie er mit den Spielerinnen mitfiebert. Theriot trug bei dem Besuch des Finales ein farbenfrohes Kleid mit Blumenmuster.

Russell Crowe wurde zwar in der neuseeländischen Hauptstadt Wellington geboren, lebt aber in Australien. Er und Theriot sollen sich am Set des Films "Broken City" im Jahr 2013 kennengelernt haben. Im Oktober 2022 zeigten sie sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Crowe ließ sich im Jahr 2018 nach rund 15 Jahren Ehe von seiner Frau Danielle Spencer (53) scheiden, mit der er zwei gemeinsame Söhne hat. Angeblich sollen Crowe und Spencer bereits seit 2012 kein Paar mehr gewesen sein.

Nicht der erste Auftritt in Melbourne

Bereits im Januar 2022 saßen Crowe und seine Freundin in Melbourne auf den Zuschauerrängen. Das Paar scheint die Leidenschaft für den Tennissport zu verbinden: Im Dezember 2020 wurden die beiden von Fotografen bei einem gemeinsamen Match auf dem Tennisplatz abgelichtet. Im August 2021 wurden sie erneut gemeinsam auf dem Tennisplatz inklusive Kuscheleinheit gesichtet.

Das diesjährige Männer-Finale der Australian Open zwischen Novak Djokovic (35) und Stefanos Tsitsipas (24) findet am kommenden Sonntag (29. Januar) statt.