Rupert Murdoch und Jerry Hall: Trennung per E-Mail

Rupert Murdoch und Jerry Hall sind seit August 2022 geschieden. Jetzt wurde bekannt, wie die Trennung der beiden ablief. Demnach soll der Medienmogul per E-Mail Schluss gemacht haben.

Rupert Murdoch (92) und Jerry Hall (66) sind seit August 2022 offiziell geschieden. Doch noch immer tauchen Details bezüglich der Trennung auf. So soll Murdoch die Ehe mit dem Model mit einem Satz beendet haben. Aber nicht persönlich, sondern per E-Mail - und das offenbar ohne jegliche Vorwarnung.

Überwachungskameras in Halls Haus

Laut eines Berichts schickte der milliardenschwere Medienmogul seiner vierten Ehefrau angeblich eine Nachricht mit den Worten: "Jerry, leider habe ich beschlossen, unsere Ehe zu beenden." Weiter soll der 92-Jährige geschrieben haben: "Wir hatten sicherlich einige schöne Zeiten, aber ich habe viel zu tun... Mein New Yorker Anwalt wird sich umgehend mit deinem in Verbindung setzen."

In dem Artikel wird zudem behauptet, dass in Halls Haus im englischen Oxfordshire, das sie im Rahmen der Scheidungsvereinbarung erhielt, Kameras angebracht waren. Die Aufnahmen wurden angeblich in Murdochs Fox-Zentrale in New York gesendet.

Weiter heißt es, dass Halls Ex-Partner und Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (79) anschließend einschritt und seinen Sicherheitsdienst in das Haus schickte, um die Überwachungskameras abzuschalten. Laut "Vanity Fair" hatte Hall auch nur 30 Tage Zeit, um aus dem gemeinsamen Anwesen in Bel Air auszuziehen. Zudem sei sie aufgefordert worden, Quittungen vorzulegen, um zu beweisen, dass die Gegenstände ihr gehörten. Die 66-Jährige soll Freunden gesagt haben, dass sie von der Scheidung überrumpelt worden sei - das Paar hätte sich "nie gestritten".

Rupert Murdoch löste Verlobung

Im März 2023 wurde bekannt, dass sich Murdoch erneut verlobt hat. Mit seiner Partnerin Ann Lesley Smith plante der 92-Jährige seine fünfte Eheschließung. Doch nur zwei Wochen später unter Berufung auf Murdoch nahestehende Quellen, dass die Verlobung des Medienmoguls "abrupt" aufgelöst worden sein soll.

Jerry Hall und Rupert Murdoch machten ihre Beziehung Ende 2015 öffentlich und heirateten 2016 in London. Im Juli 2022 wurde die Scheidung eingereicht, die schon im August vollzogen wurde. Hall war zuvor einige Jahre mit Mick Jagger zusammen, die beiden haben vier gemeinsame Kinder. Für Murdoch war das Model bereits die vierte Ehefrau. Der Unternehmer war von 1956 bis 1967 in erster Ehe mit Patricia Booker verheiratet, mit der er eine Tochter hat. Aus seiner zweiten Ehe mit der Schriftstellerin Anna Murdoch Mann (78) stammen drei weitere Kinder. Auch mit der Unternehmerin Wendi Deng (54), mit der er zwischen 1999 und 2013 verheiratet war, hat der 92-Jährige zwei Kinder.