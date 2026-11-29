Trauer um Michael Hatzius. Der bekannte Puppenspieler und Komiker ist tot. Er wurde nur 44 Jahre alt.

"Mir hat es gerade eine schreckliche Nachricht angezeigt", schreibt Bauchredner Sebastian Reich (43) . Er habe gehofft, "es ist eine dieser dämlichen Fake-Meldungen". Doch die Nachricht stimmt: Der Berliner Puppenspieler und Komiker Michael Hatzius (1982-2026), bekannt durch seine Figur "Die Echse", ist tot. "Nun sitze ich hier sprachlos", so Reich. "Ein begnadeter Puppenspieler und Künstler hat die Bühne verlassen, viel viel viel zu früh."

Der Instagram-Beitrag, unter dem Reich kommentiert, stammt vom 3. September. Damals sagte Hatzius Shows in Erfurt, Hannover und Kiel "aus gesundheitlichen Gründen" ab und schrieb dazu: "Es tut mir leid." Wo Fans ihm damals gute Besserung wünschten, sammeln sich jetzt Beileidsbekundungen. "Mir bricht es echt das Herz", schreibt Sänger Philipp Dittberner (36). Ein User kommentiert nur: "Ruhe in Frieden, liebe Echse".

Aus einem Leguan wurde die Echse

Hatzius kam 1982 in Ost-Berlin zur Welt und machte 2006 sein Diplom als Puppenspieler an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch". Seine berühmteste Figur begann als Leguan, der auf einem Erfurter Puppenspielfestival einen alten Theaterintendanten gab, wie . Daraus wurde die Echse: schrumpelig, im olivfarbenen Anzug, mit Zigarre und grenzenlosem Selbstbewusstsein. "Einer Puppe lässt das Publikum in der Regel mehr durchgehen als einem Menschen", sagte Hatzius damals.

Seit 2009 tourte er mit ihr und Figuren wie dem Schweinepaar Steffi und Torsten durchs Land, zuletzt mit "Echsklusiv". 2013 erhielt er den Deutschen Kleinkunstpreis, 2014 wurde seine rbb-Show "Weltall.Echse.Mensch." für den Grimme-Preis nominiert, .

"Nach kurzer schwerer Krankheit ist unser geliebter Micha am Mittwoch, dem 25.11.2026, von uns gegangen. In unseren Herzen wird er immer weiterleben", aus einer Erklärung der Familie, die diese über ihren Anwalt verbreiten ließ. Seine Künstleragentur bestätigte den Tod.