Rührende Geste: Jennifer Garner ehrt Ben Affleck zum Vatertag

Vorbildlich trotz Trennung: Jennifer Garner und Ben Affleck zeigen, wie Patchwork geht - zum Vatertag überrascht sie ihren Ex mit liebevollen Worten und einem persönlichen Foto.

Jennifer Garner (53) hat ihren Ex-Mann Ben Affleck (52) mit einem bislang unveröffentlichtem Foto am US-amerikanischen Vatertag geehrt. Die Schauspielerin teilte am 15. Juni in ihrer Instagram-Story eine private Aufnahme des Hollywoodstars, das vor einigen Jahren mit einem seiner Kinder entstanden ist.

"Lieblingslandeplatz von drei Leuten"

Auf dem Schnappschuss ist Ben Affleck auf einem Sofa liegend zu sehen. Auf seiner Brust schläft eines der drei gemeinsamen Kinder als Baby auf seiner Brust. "Alles Gute zum Vatertag an den Lieblingslandeplatz von drei Leuten", schrieb Jennifer Garner dazu - gemeint sind damit ihre drei Kinder Violet (19), Seraphina (16) und Samuel (13).

Zudem mit ihrem eigenen Vater und schrieb dazu: "Von jemandem gezeugt zu werden, der es liebt, Vater zu sein, ist ein Geschenk; meine Schwestern und ich kennen diese Liebe und (zum Glück für uns) alle unsere Kinder auch. Alles Gute zum Vatertag an die Väter, egal wo ihr seid. Auch an die Onkel und Großväter und Vaterfiguren."

Für die Kinder ziehen sie an einem Strang

Jennifer Garner und Ben Affleck verbindet trotz ihrer Trennung im Jahr 2015 nach zehn Jahren Ehe weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis. Ihre Scheidung wurde 2018 vollzogen, nachdem sich Affleck in eine Entzugsklinik begeben hatte. Erst vor wenigen Wochen lobte er seine Ex-Frau : "Ich habe wirklich Glück, dass ich mit Jennifer Garner - der Mutter meiner Kinder - eine so gute Partnerin und Co-Elternteil habe. Sie ist wunderbar und großartig. Wir funktionieren gut zusammen."

Seit Afflecks gescheiterter Ehe mit Jennifer Lopez (55) spekulieren US-Medien wieder verstärkt über ein Liebes-Comeback mit Jennifer Garner. Doch die ist seit 2018 mit ihrem Freund John Miller zusammen. Erst Anfang Juni sah man die beiden küssend in Los Angeles.