RTL-Star macht Fehlgeburt öffentlich: "Weine immer wieder"

Pia Tillmann und ihr Ehemann Zico Banach sprechen über einen traurigen Verlust: Der Realitystar hat zum wiederholten Mal eine Fehlgeburt erlitten.

Pia Tillmann (40) und Zico Banach (35), bekannt aus dem RTL-Sommerhaus, haben ein ungeborenes Kind verloren. Das teilte das Ehepaar am Mittwochabend in einem emotionalen, knapp achtminütigen mit. Bei einem Kontrolltermin am Donnerstag der vergangenen Woche sei festgestellt worden, dass ihr Baby keine Herztöne mehr hatte und sich nicht weiterentwickelt.

Pia Tillmann und Zico Banach: "Dann war nicht mehr alles gut"

"Eigentlich haben wir uns total gefreut, weil wir vor einiger Zeit die Nachricht bekommen haben, dass wir Nachwuchs erwarten", sagt Tillmann in dem Video. Bereits zu Beginn habe es zwar Hinweise gegeben, dass das Kind "nicht so entwickelt war, wie es eigentlich laut errechnetem Termin hätte sein müssen". Die Ärztin habe sie aber beruhigt und bei der Untersuchung vor 14 Tagen sei auch alles in Ordnung gewesen. "Am Donnerstag hatten wir dann einen Routine-Kontrolltermin - da war dann nicht mehr alles gut."

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Nicht der erste Verlust

Für Pia Tillmann ist es nicht die erste Fehlgeburt, wie sie unter Tränen berichtet. "Und jedes Mal ist es so, dass es operativ gemacht werden muss, und das ist halt einfach unfassbar schlimm", erzählt sie über die Kürettage. Eine medikamentöse Alternative habe sie bewusst abgelehnt, um Gewissheit zu haben und "damit abschließen" zu können. "Ich sitze viel zu viel hier und weine immer wieder, weil es halt einfach echt weh tut", so der Realitystar.

Noch am selben Tag der traurigen Nachrichten waren Tillmann und Banach bei den "Reality Awards" zu sehen. Der Termin sei Teil ihres Berufs und aus finanzieller Sicht wichtig, rechtfertigte sich das Paar bereits im Voraus gegen möglicherweise aufkommende Kritik. "Wir haben versucht, weiter zu funktionieren und uns abzulenken", betont Tillmann. Banach verweist auf die anderen Kinder, für die es weitergehen müsse: "Da muss man dann gucken, dass man in einigen Momenten die Zähne zusammenbeißt, auch wenn die Situation richtig beschissen ist." Man habe sich ablenken wollen, "um nicht drüber nachdenken zu müssen". Negative Kommentare über diesen Auftritt sowie ihre fortlaufende Arbeit als Influencer seien daher völlig unangebracht.

Hinweis auf Dunkelziffer

Mit dem Video will das Paar auch auf die hohe Dunkelziffer von Fehlgeburten aufmerksam machen. "Keiner spricht drüber", sagt Tillmann, umso wichtiger sei es, dass Betroffene nicht alleine sind. Auch Kritik am Umgang mit der Fehlgeburt äußert sie: Es sei "super demütigend", nach so einer Nachricht beim Termin im Krankenhaus hin- und hergeschickt zu werden und zahlreiche Formulare ausfüllen zu müssen.

Die ehemalige "Köln 50667"-Darstellerin und der frühere "Bachelorette"-Kandidat sind seit 2022 liiert. Im März 2024 kam der gemeinsame Sohn Pepe zur Welt, im Dezember 2024 heirateten die beiden. Aus erster Ehe bringt Tillmann einen weiteren Sohn mit in die Beziehung. Bekannt wurde das Paar einem breiteren Publikum zuletzt durch die Teilnahme an "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare".