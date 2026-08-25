RTL setzt beliebte Show ab: Was jetzt mit Köppen, Wontorra und Buschmann passiert

Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann sind die TV-Allzweck-Waffen von RTL. Gemeinsam moderiert das Trio gleich mehrere Shows. Doch einer beliebten Sendung wurde nun der Stecker gezogen ...

"Ninja Warrior Germany", "Top Dog Germany" und "RTL Turmspringen": In diesen Shows setzt RTL auf das Power-Trio Jan Köppen, Laura Wontorra und Frank Buschmann. Jetzt steht eine große Veränderung an.

RTL setzt beliebte Sendung ab

Viele Jahre lang gehörte der Freitagabend im Sommer bei RTL dem besten Freund des Menschen: Bei "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands" kamen Hundefreunde fünf Staffeln lang voll auf ihre Kosten. Für den Privatsender hat sich das eigentlich immer gelohnt: Das Format gehörte regelmäßig zu den Top-Performern zur Primetime und darf somit als Quotengarant gelten. Nun hat RTL dennoch den Stecker gezogen: Eine Rückkehr der Sendung ist 2026 nicht vorgesehen. Das berichtet das Branchenportal "dwdl.de".

Statt "Top Dog Germany": Auf diese Sendung setzt RTL

Die Vierbeiner müssen ihren Sendeplatz demnach räumen, um Platz zu machen - für Gladiatoren. Denn ab Freitag, 4. September, bespielt der Privatsender die Primetime mit "Gladiators - Die Show der Giganten", dem deutschen Ableger der fast gleichnamigen US-Action-Gameshow "Gladiators". Wer bei "Top Dog Germany" wegen Laura Wontorra, Frank Buschmann und Jan Köppen einschaltete, kann das jedoch weiterhin tun: Das Moderations-Trio präsentiert auch "Gladiators".

Ein Sprecher von RTL bestätigte gegenüber "dwdl.de" das Aus von "Top Dog Germany", betonten aber auch, dass dieses nicht endgültig sei. Zwar seien "aktuell keine neuen Folgen von 'Top Dog' geplant" man schließe aber "eine Fortsetzung für die Zukunft nicht aus". Wer sich bereits ein Bild von der Show machen möchte, die den Publikumsliebling verdrängt hat: "Gladiators" steht bereits bei Prime Video zum Streaming bereit.