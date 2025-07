RTL-Moderatorin von Ehemann sitzen gelassen: "Das merke ich mir"

Eigentlich sind Steffi Brungs und Chris Wackert ein Herz und eine Seele. Doch auch bei dem Moderatorenduo kommt es hin und wieder zu kleinen Unstimmigkeiten. Nun reagiert Steffi Brungs auf eine unaufmerksame Aktion ihres Ehemanns – und kündigt schon mal Rache an.

Steffi Brungs (36) hat sich als RTL-Moderatorin einen Namen gemacht. Ihr Ehemann Chris Wackert-Brungs (36) ist unter anderem für seine Arbeit im "Sat.1-Frühstücksfernsehen" bekannt. Mit "Love is Blind: Germany" gelang den Eheleuten in diesem Jahr auch ein sehr erfolgreiches, gemeinsames TV-Projekt. Eigentlich führen die beiden eine durchaus harmonische Beziehung – doch Steffi Brungs empört sich nun öffentlich über ihren Ehemann. Was ist vorgefallen?

Steffi Brungs ärgert sich: "Wie gemein ist das denn bitte?"

In ihrer Instagram-Story meldet sich Steffi Brungs aus der heimischen Wohnung bei ihren Fans: "Jetzt komme ich gerade nach Hause und wer ist nicht da? Mein Ehemann. Und wollt ihr wissen, wo mein Ehemann ist? Im Freibad. Und wollt ihr wissen, mit wem mein Mann im Freibad ist? Mit meinen Freundinnen. Und wer ist nicht im Freibad? Moi! Und warum nicht? Weil man mir nicht Bescheid gegeben hat."

Für Steffi Brungs ein unverständliches Verhalten: "Wie gemein ist das denn bitte? Da sitze ich jetzt hier bei 36 Grad zu Hause und mein Ehemann chillt mit meinen Girls einfach mal so im Freibad? Hä? Und dann hat er mir noch nicht mal einen Bikini oder so mitgenommen, sonst hätte ich ja einfach nach der Arbeit auch noch hinfahren können."

Steffi Brungs warnt Ehemann und will sich rächen: "Das merke ich mir"

Der Gruppe nachzukommen, stellt für die RTL-Moderatorin keine Option dar: "Jetzt noch mal hinzufahren, lohnt sich leider so gar nicht, denn die sind ja in Köln und ich bin gerade erst 35 Minuten aus Köln nach Hause gefahren. Wenn ich jetzt noch mal losfahren würde, müsste ich durch den jetzt schon anfangenden Feierabendverkehr und bräuchte mindestens eine Stunde, was sich also gar nicht mehr lohnt."

Doch die Frohnatur sieht das Ganze letztendlich entspannt: "Also lasse ich es, bleibe einfach zu Hause, wenigstens ist es hier kühl, weil die Rollläden waren ja den ganzen Tag unten." Nichtsdestotrotz spricht Steffi Brungs mit einem Augenzwinkern eine Warnung aus: "Das merke ich mir, das merke ich mir, Herr Wackert-Brungs. Und auch an meine Girls: Das merke ich mir."