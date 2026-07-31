RTL-Moderatorin über gescheiterte Ehe mit Schauspieler: "Habe mich geschämt"

Seit 2018 gehen Janin Ullmann und Kostja Ullmann getrennte Wege. Böses Blut fließt offenbar nicht, denn die RTL-Moderatorin spricht noch immer sehr respektvoll von ihrem Ex-Mann. Nun verrät sie aber, dass es in ihrer Ehe ein Tabuthema gab.

Janin Ullmann (44) ist für ihre Ehrlichkeit bekannt. Über ihre Kindheit in einfachen Verhältnissen oder die schmerzvolle Trennung von Schauspieler Kostja Ullmann (42) spricht die Erfurterin ganz offen. Doch es gibt auch ein Thema, das sie lange Zeit vermieden hat – und das, obwohl es ihr eigentlich besonders am Herzen lag.

Janin Ullmann über Geld-Talk in Beziehungen: "Ein Warnzeichen"

Finanzielle Aufklärung für Frauen: Eine echte Herzensangelegenheit für Janin Ullmann, die aus einfachen Verhältnissen stammt. "Ich bin mit meiner alleinerziehenden Mutter und meiner Schwester in einem Plattenbau in Erfurt aufgewachsen", erzählt sie im Interview mit dem "Strive"-Magazin. "Wir hatten nie viel Geld. Einer der Glaubenssätze, die ich von zu Hause mitbekommen habe, war: 'Über Geld spricht man nicht'."

Dieses Mindset wandte Ullmann auch in ihren romantischen Beziehungen an. Heute weiß sie, dass das falsch war: "Wenn man Angst davor hat, mit seinem Partner über Geld zu reden, stimmt mit der Machtdynamik meistens etwas nicht. Für mich ist das ein Warnzeichen. Allerdings habe ich in meinen früheren Beziehungen, und auch in meiner Ehe, selbst lange nicht offen über Geld gesprochen, weil ich mich geschämt habe."

Mit Schauspieler Kostja Ullmann war Janin Ullmann bis 2018 verheiratet. © imago/Future Image

Trennung von Kostja Ullmann: "War am Boden zerstört"

2016 traten Janin Ullmann und Kostja Ullmann vor den Traualtar. Zwei Jahre später gaben sie nach insgesamt zehn Beziehungsjahren die Trennung bekannt: "Als wir gemerkt haben, dass es nicht mehr funktioniert, war ich am Boden zerstört", erinnert sich die 44-Jährige. "Es hat lange gebraucht, bis es mir wieder richtig gut ging."

Irgendwann habe sie entschieden, nicht mehr im Selbstmitleid zu baden: "Ich habe die Perspektive gewechselt: weg von 'Ich bin gescheitert', hin zu 'Was für ein Geschenk, mit jemandem so lange eine gute Zeit gehabt zu haben.' Daraus hat sich plötzlich eine tiefe innere Stärke in mir entwickelt", so Janin Ullmann. "Ich habe mich zum ersten Mal so richtig kennengelernt. Die Person, die ich bin, ohne jemand anderen an meiner Seite. Das hat angefangen, richtig Spaß zu machen." Scheint also, als hätte die Moderatorin das Trennungstief vollkommen überwunden.