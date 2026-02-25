RTL-Moderatorin kämpft nach Rauswurf mit Emotionen: Wer sie jetzt auffängt

Im Januar hatte RTL mehr als 600 Stellen gestrichen, um Platz für eine neue Senderstrategie zu schaffen. Das bedeutete auch für Annika Lau einen Einschnitt: Die Moderatorin verlor ihr Format "Gala-TV". Nun verrät sie, wie sie in der schwierigen Zeit auf Ehemann Frederick Lau zählen konnte.

Der großflächige Stellenabbau bei RTL hat auch vor beliebten Gesichtern keinen Halt gemacht. "Gala-TV", durch das Annika Lau (46) seit Juni 2022 geführt hatte, wurde aus dem Programm genommen. Die sympathische Moderatorin lässt sich davon aber nicht unterkriegen. Denn beruflich wie privat bleibt sie weiterhin bestens ausgelastet – und kann vor allem auf Ehemann Frederick Lau (36) zählen.

Nach RTL-Rauswurf: Annika Lau schwärmt von Schauspieler-Ehemann

Jetzt spricht Annika Lau über die RTL-Kündigung, die im Januar 2026 publik geworden war. Auch wenn die vergangenen Wochen bestimmt herausfordernd waren, verliert die 46-Jährige nicht den Blick auf die positiven Dinge im Leben. Zu " " sagt sie: "Mein Mann war mir schon eine sehr gute und sehr stabile Stütze. Das war wichtig. Wir haben viele Gespräche geführt, er hat mich viel in den Arm genommen."

Frederick Lau, der auch beim Interview treu an der Seite seiner Ehefrau steht, wirft daraufhin ein: "Du hast auch viel anderes zu tun." Sowohl beruflich wie privat sei Annika Lau weiterhin ausgelastet, weshalb sie für die große Traurigkeit noch kaum Zeit gefunden habe. Nichtsdestotrotz betont sie abschließend über ihren Ehemann: "Es ist schon gut, dass er da ist."

Halten fest zusammen: Frederick und Annika Lau. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder. © imago/Eventpress

Frederick Lau zur AZ: "Würde auf mich zählen"

Im Juli 2025 hatte Frederick Lau im Gespräch mit der AZ bestätigt, dass man sich auf ihn verlassen könne: "Lustigerweise bin ich sonst immer viel am Quatschen und manchmal vielleicht auch ein bisschen verwirrt – ich bin wohl einfach etwas zu viel von allem. Aber in Extremsituationen war ich bisher immer sehr ruhig. Insofern würde ich auf mich zählen."

Schmunzelnd hatte der Charakterdarsteller gesagt: "Ihr könnt mich alle anrufen, wenn ihr in einer Extremsituation seid. Meine Frau würde das auch so bestätigen." Und nach den neuesten Enthüllungen von Annika Lau scheint daran wahrlich kein Zweifel zu bestehen.