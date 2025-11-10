Große Trauer bei "Die ultimative Chart Show": Die Crew der beliebten TV-Sendung hat eine langjährige Kollegin verloren. TV-Experte Frank Ehrlacher nimmt öffentlich Abschied.

Musik-Journalist Frank Ehrlicher dürfte vielen RTL-Zuschauern sehr vertraut sein, denn seit 2003 steht er zusammen mit Moderator Oliver Geissen für "Die ultimative Chart Show" vor der Kamera. Die Kollegen hinter den Kameras hingegen sind bei den Fans vor den heimischen Bildschirmen eher unbekannt. Das will der TV-Experte jetzt ändern. Der traurige Grund: Eine Kollegin des beliebten Formats ist überraschend gestorben.

RTL-Star trauert um Kollegin: "Ohne dich hätte es die Chart Show nicht gegeben"

Judith Langhans hat "Die ultimative Chart Show" über die Jahre maßgeblich mitgeprägt, wie Frank Ehrlicher in einem rührenden Facebook-Posting erläutert. "Ohne Judith Langhans hätte es die Chart Show wahrscheinlich so nie gegeben – zumindest nicht so lange", schreibt er zu einem Foto seiner langjährigen Kollegin.

Das Team von "Die ultimative Chart Show" trauert um eine langjährige Wegbegleiterin. © dpa/Jörg Carstensen

Bereits 2002 sei man mit der Show-Idee auf ihn zugekommen. Dass Ehrlicher selbst vor der Kamera steht, habe er nur Judith Langhans zu verdanken: "Das war so nie geplant."

Am 5. November soll die stellvertretende Bereichsleiterin Show der Produktionsfirma "i&u TV" ihre Augen für immer geschlossen haben. Frank Ehrlicher nimmt mit rührenden Worten Abschied. "Heute Morgen bekam ich die Nachricht, dass Judith gestern von uns gegangen ist, und ich musste erst mal wieder Worte finden. Sie wird mir fehlen – nicht zuerst für die Sendung, sondern als Mensch, Ansprechpartnerin und Freundin, mit der man über Gott und die Welt und die Branche philosophieren und diskutieren konnte."

Judith Langhans ist gestorben: Auch Ex-ZDF-Kollege verabschiedet sich

Auch Moderator Uwe Hübner, der von 1990 bis 2000 die monatliche Ausgabe der "ZDF-Hitparade" präsentierte, verabschiedet sich mit einer ganz persönlichen Nachricht: "Ich war immer von ihrer straighten Haltung und sprühenden Kreativität begeistert. [...] Ich finde keine Worte, bin tieftraurig. Ruhe in Frieden, liebe Judith. Mein herzliches Beileid ihrer Familie und Freunden", kondoliert er via Facebook.

Ob Judith Langhans auch in der nächsten Ausgabe von "Die ultimative Chart Show" mit letzten Worten bedacht wird, bleibt abzuwarten. Für 2025 ist keine weitere Ausgabe der Sendung geplant, die letzte wurde im Juli 2025 im TV ausgestrahlt.