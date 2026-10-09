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RTL gibt Moderatorin Sophia Thomalla neue Show – es winken 100.000 Euro

RTL baut die Zusammenarbeit mit Sophia Thomalla aus. Die Moderatorin erhält beim Streamingdienst RTL+ eine neue Show. Sie bleibt dem Reality-TV treu. Für die Teilnehmer winkt ein saftiges Preisgeld.
teleschau |
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Ergattert neuen Job: Sophia Thomalla
Ergattert neuen Job: Sophia Thomalla © imago/APress / A-way!/Claudius Pflug

Dass Sophia Thomalla Reality kann, hat sie längst bewiesen. Als Moderatorin von "Are You The One?" gehört sie bei RTL+ inzwischen fest zum Reality-Programm. Im kommenden Jahr kommt nun ein weiteres Format dazu: Thomalla wird "House of Villains" moderieren.

Nach "Are You The One?" kommt "House of Villains"

Die Show basiert auf dem gleichnamigen US-Format von NBCUniversal. Darin ziehen bekannte Reality-TV-Stars gemeinsam in ein Haus und kämpfen um ein Preisgeld. Jede Woche müssen sie sich in verschiedenen Challenges beweisen.

Bis zu 100.000 Euro gibt's am Ende der Show

Gleichzeitig geht es darum, die anderen Bewohner aus dem Spiel zu kegeln. In der deutschen Version können die Kandidaten bis zu 100.000 Euro gewinnen. Wer am Ende übrig bleibt, darf sich "Ultimativer Super Villain" nennen und das Preisgeld mit nach Hause nehmen.

Sophia Thomalla moderiert das neue Reality-TV-Format "House of Villains" bei RTL+.
Sophia Thomalla moderiert das neue Reality-TV-Format "House of Villains" bei RTL+. © RTL / René Lohse

Welche Reality-Stars bei "House of Villains" dabei sein werden, ist bislang noch nicht bekannt. Ein genauer Starttermin steht ebenfalls noch nicht fest. "Es wird taktiert, provoziert und um jeden Vorteil gekämpft", verspricht RTL noch recht vage ein Spiel "um Macht, Taktik und Loyalität".

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  • ACE GRANT vor 57 Minuten / Bewertung:

    Eine weitere Reality-Show die kein (normaler) Mensch benötigt.

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