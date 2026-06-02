RTL-Comeback für Peter Kloeppel: Ex-Chefmoderator kehrt ins TV zurück

Eigentlich hatte Peter Kloeppel seinen Job bei RTL an den Nagel gehängt. Jetzt kehrt der ehemalige Chefmoderator zurück und feiert in wenigen Tagen sein TV-Comeback.

2024 hatte Peter Kloeppel seinen Posten bei RTL geräumt und sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Jetzt meldet sich der ehemalige Chefmoderator zurück und feiert bald großes TV-Comeback. Für welches Format wird er vor der Kamera stehen?

Peter Kloeppel feiert Comeback bei RTL

Wie RTL mitteilt, wird der einstige TV-Star bereits am Samstag (6. Juni) wieder moderieren: "Beim Länderspiel Deutschland gegen die USA am 6. Juni verstärkt Peter Kloeppel das RTL-Team vor Ort in Chicago." Der 67-Jährige will dem deutschen Publikum exklusive Einblicke aus seiner Wahlheimat USA präsentieren. "Gemeinsam mit Moderator Florian König, Experte Lothar Matthäus und Kommentator Wolff Fuss berichtet er darüber, wie die Amerikaner auf die Weltmeisterschaft blicken und was deutsche Fans bei der ersten WM auf nordamerikanischem Boden seit 1994 erwartet."

Laufbahn von Peter Kloeppel: So hat er seine Karriere gestartet

Peter Kloeppel wurde am 14. Oktober 1958 in Frankfurt am Main geboren und ist eigentlich studierter Diplom-Agraringenieur. Seine ersten journalistischen Erfahrungen sammelte er während des Besuchs der Henri-Nannen-Journalistenschule 1985 bei RTL – damals hatte der Privatsender seinen Sitz noch in Luxemburg und den Namenszusatz "plus".

Peter Kloeppels 35-jährige Karriere bei RTL

Dass das sein bisher einziger Arbeitgeber bleiben würde, konnte er damals wahrscheinlich selbst noch nicht ahnen. Ab 1985 war Kloeppel für RTL in dessen Sender-Studio in Bonn tätig, zwei Jahre später stieg er bereits zum Studioleiter auf. 1992 avancierte er zum Chefmoderator von "RTL aktuell", ein Jahr später zusätzlich zum stellvertretenden Redaktionsleiter.

Am 1. November 2004 folgte der Posten als RTL-Chefredakteur, den er 2014 ablegte. Er war bis 2024 weiterhin als Chefmoderator tätig und verabschiedete sich in den Ruhestand. Mit Ehefrau Carol lebt er im US-Bundesstaat Florida.

Kloeppel gründet RTL Journalistenschule für TV und Multimedia

Im Jahr 2001 gründete Peter Kloeppel die RTL-Journalistenschule für TV und Multimedia, für die er auch als Direktor fungiert. "Wir hatten uns Ende der 90er Jahre gefragt, ob wir unsere zukünftigen Journalisten angesichts der multimedialen Entwicklung noch gut genug ausbilden. Dabei sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass es Optimierungsbedarf gibt und haben beschlossen, eine Journalistenschule für Fernsehen und Online-Medien zu gründen. Das war zu diesem Zeitpunkt ein absolutes Novum", wird er auf der Schul-Website zitiert.

Privatleben: Peter Kloeppel ist mit Amerikanerin verheiratet

Peter Kloeppel und seine aus Minnesota stammende Frau, die damals noch Carol Sagissor hieß, lernten sich 1990 in Washington, D.C. kennen, seit 1993 sind die beiden verheiratet. Gemeinsam haben sie eine Tochter, die selbst Musikerin ist. "Damals war ich von Pferden begeistert und war oft reiten. Ich bin vom Pferd geflogen, habe mir den Arm gebrochen und darüber habe ich mein erstes Lied geschrieben", .

Carol und Peter Klöppel © Brauer-Photo

Wie schaffen es die Kloeppels, die Liebe frisch zu halten? "Wichtig sind Offenheit und Vertrauen - und dass man seine Zuneigung füreinander immer wieder neu entdeckt", so der einstige Nachrichtensprecher zu "Frau im Spiegel".