Zwei Solo-Auftritte: Prinz Harry zeigt sich ohne Herzogin Meghan

Prinz Harry hat sich bei zwei Veranstaltungen ohne seine Ehefrau Herzogin Meghan gezeigt. Dabei unterstützte er zwei Freunde der Familie.

Prinz Harry (41) genießt derzeit offenbar ein wenig Zeit alleine. am Rande eines Polospiels in seiner Wahlheimat Montecito im US-Bundesstaat Kalifornien. Dort soll er den Sohn seines engen Freundes Nacho Figueras (49), Artemio, angefeuert haben.

Auf Bildern, die das Blatt veröffentlichte, ist Harry leger gekleidet. Der Royal trägt darauf anthrazitfarbene Shorts und ein schwarzes Poloshirt. Auf den Schnappschüssen ist er zudem barfuß und versteckt hinter einer Baseballkappe und einer Sonnenbrille zu sehen.

Prinz Harry besuchte auch Feier in Los Angeles

Polo-Star Nacho Figueras und sein Sohn sind aber nicht die einzigen Freunde, die Prinz Harry in letzter Zeit durch seine Anwesenheit unterstützte. Wie das "People"-Magazin kurz davor berichtete, erschien der 41-Jährige - ebenfalls ohne Ehefrau Herzogin Meghan (44) - bei einer Veranstaltung in Los Angeles, um mit José Andrés (56) die Veröffentlichung seines neuen Kochbuchs zu feiern. Die Feier fand demnach vergangene Woche statt. Anwesend waren angeblich auch Stars wie Maria Shriver, Kyra Sedgwick oder Tyler James Williams.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind seit mehreren Jahren mit José Andrés befreundet. Seine gemeinnützige Organisation "World Central Kitchen" war der erste Partner ihrer Stiftung "Archewell Philanthropies", die zuvor "Archewell Foundation" hieß. Die Organisation hatten die Sussexes nach ihrem Rückzug von ihren royalen Aufgaben im Jahr 2020 gegründet.

Keine Hochzeitseinladung für Prinz Harry?

Eine andere anstehende Feier wird Prinz Harry allerdings wohl verpassen: Er steht angeblich nicht auf der Gästeliste für die Hochzeit seines Cousins Peter Phillips (48) mit Harriet Sperling. Die Königshaus-Expertin Emily Nash sagte "Page Six": "Uns wurde gesagt, dass Peter in den letzten Jahren nicht mit Harry gesprochen habe. Es hat sich also gewissermaßen eine natürliche Abkühlung ergeben, und deshalb wurde er nicht eingeladen." Der Sohn von Prinzessin Anne (75) und seine Verlobte werden am 6. Juni 2026 in der All Saints Kirche von Kemble in Gloucestershire in einer privaten Zeremonie heiraten.