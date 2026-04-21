Verstorbene Queen Elizabeth: Ein Rückblick auf ihr Leben zum 100. Geburtstag

Nach einer Regentschaft von unglaublichen 70 Jahren starb Queen Elizabeth II. am 8. September 2022. Heuer hätte die beliebte Monarchin ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die AZ blickt auf das Leben der Queen in Bildern zurück – eine Zeitreise durch mehrere Jahrzehnte.

6. September 2022: Zwei Tage vor dem Tod der Queen ist dieses Bild entstanden. Die Königin wartet im Drawing Room von Balmoral auf Liz Truss, um sie dazu einzuladen, Premierministerin von Großbritannien zu werden und eine neue Regierung zu bilden.

Jane Barlow/Pool PA/AP/dpa 22 6. September 2022: Zwei Tage vor dem Tod der Queen ist dieses Bild entstanden. Die Königin wartet im Drawing Room von Balmoral auf Liz Truss, um sie dazu einzuladen, Premierministerin von Großbritannien zu werden und eine neue Regierung zu bilden.

Dieses Foto hat der Palast anlässlich des 96. Geburtstages der Queen am 21. April 2022 veröffentlicht. Es zeigt die Königin mit den beiden Fell-Ponys Bybeck Katie und Bybeck Nightingale.

Henrydallalphotography.Com/Royal Windsor Horse Show/PA Media/dpa 22 Dieses Foto hat der Palast anlässlich des 96. Geburtstages der Queen am 21. April 2022 veröffentlicht. Es zeigt die Königin mit den beiden Fell-Ponys Bybeck Katie und Bybeck Nightingale.

Königin Elizabeth zeigte sich erstmals im Oktober 2021 mit einem Gehstock.

dpa/Jacob King 22 Königin Elizabeth zeigte sich erstmals im Oktober 2021 mit einem Gehstock.

17. April 2021: Königin Elizabeth II. während der Trauerfeier für Prinz Philip in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor. Sie musste wegen der anhaltenden Corona-Pandemie alleine sitzen.

Jonathan Brady/pool PA/AP/dpa 22 17. April 2021: Königin Elizabeth II. während der Trauerfeier für Prinz Philip in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor. Sie musste wegen der anhaltenden Corona-Pandemie alleine sitzen.

Queen Elizabeth feierte am 21. April 2021 ihren 95. Geburtstag. Zum ersten Mal seit 73 Jahren ohne ihren Ehemann. Prinz Philip starb am 9. April 2021.

Imago / dpa 22 Queen Elizabeth feierte am 21. April 2021 ihren 95. Geburtstag. Zum ersten Mal seit 73 Jahren ohne ihren Ehemann. Prinz Philip starb am 9. April 2021.

Am 10. Juni 2020, zum 99. Geburtstag von Prinz Philip, veröffentlichte der Palast dieses Bild. Es zeigt die Queen und ihren Gatten vor Schloss Windsor.

dpa/Steve Parsons 22 Am 10. Juni 2020, zum 99. Geburtstag von Prinz Philip, veröffentlichte der Palast dieses Bild. Es zeigt die Queen und ihren Gatten vor Schloss Windsor.

1952: Elizabeth mit ihren Kindern Prinz Charles und Prinzessin Anne im Garten des Buckingham Palastes.

imago/ZUMA/Keystone 22 1952: Elizabeth mit ihren Kindern Prinz Charles und Prinzessin Anne im Garten des Buckingham Palastes.

imago, dpa 22 Zeitreise: Durch die Jahre mit der Queen...

Königin Elizabeth II. wurde 96 Jahre alt – am 8. September 2022 verkündete der Buckingham Palast den Tod der Monarchin. Die royale Familie und die Welt trauerte um die Queen! Am 21. April 2026 hätte sie ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die AZ blickt auf ihr Leben zurück und zeigt Bilder aus jedem Jahrzehnt ihres Lebens.

So traf Queen Elizabeth zum ersten Mal auf Prinz Philip

Am 21. April 1926 kam Elizabeth Alexandra Mary in London zur Welt. Mit nur 26 Jahren wurde sie 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland – und war es bis zu ihrem Tod. In all den Jahren hat sie so manche Krisen, politisch und familiär, gemeistert. Wie hat Elizabeth II. ihren Philip eigentlich kennengelernt?

1934 hat Elizabeth ihren späteren Ehemann zum ersten Mal getroffen. Sie war damals acht Jahre alt, Prinz Philip bereits 13. Da sie in Königin Victoria eine gemeinsame Ururgroßmutter hatten, waren die beiden Cousin und Cousine dritten Grades.

73 Jahre royale Ehe: Queen Elizabeth und Prinz Philip heirateten 1947

Die Queen soll sich aber erst später in Philip verliebt haben, als sie sich 1939 wieder trafen. Geheiratet wurde dann 1947, fünf Jahre bevor Elizabeth zur Königin gekrönt wurde.

Bis zu seinem Tod am 9. April 2021 war Prinz Philip der Mann hinter Elizabeth, denn wie es das Protokoll vorsah, musste er stets einen Schritt hinter der Königin gehen. Seit 2022 ruhen die Seite an Seite.

Die Zeitreise durch das spannende Leben von Queen Elizabeth II. sehen Sie oben in der Bilderstrecke.