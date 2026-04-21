Verstorbene Queen Elizabeth: Ein Rückblick auf ihr Leben zum 100. Geburtstag
Königin Elizabeth II. wurde 96 Jahre alt – am 8. September 2022 verkündete der Buckingham Palast den Tod der Monarchin. Die royale Familie und die Welt trauerte um die Queen! Am 21. April 2026 hätte sie ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die AZ blickt auf ihr Leben zurück und zeigt Bilder aus jedem Jahrzehnt ihres Lebens.
So traf Queen Elizabeth zum ersten Mal auf Prinz Philip
Am 21. April 1926 kam Elizabeth Alexandra Mary in London zur Welt. Mit nur 26 Jahren wurde sie 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland – und war es bis zu ihrem Tod. In all den Jahren hat sie so manche Krisen, politisch und familiär, gemeistert. Wie hat Elizabeth II. ihren Philip eigentlich kennengelernt?
1934 hat Elizabeth ihren späteren Ehemann zum ersten Mal getroffen. Sie war damals acht Jahre alt, Prinz Philip bereits 13. Da sie in Königin Victoria eine gemeinsame Ururgroßmutter hatten, waren die beiden Cousin und Cousine dritten Grades.
73 Jahre royale Ehe: Queen Elizabeth und Prinz Philip heirateten 1947
Die Queen soll sich aber erst später in Philip verliebt haben, als sie sich 1939 wieder trafen. Geheiratet wurde dann 1947, fünf Jahre bevor Elizabeth zur Königin gekrönt wurde.
Bis zu seinem Tod am 9. April 2021 war Prinz Philip der Mann hinter Elizabeth, denn wie es das Protokoll vorsah, musste er stets einen Schritt hinter der Königin gehen. Seit 2022 ruhen die Seite an Seite.
Die Zeitreise durch das spannende Leben von Queen Elizabeth II. sehen Sie oben in der Bilderstrecke.
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