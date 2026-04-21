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Verstorbene Queen Elizabeth: Ein Rückblick auf ihr Leben zum 100. Geburtstag

Nach einer Regentschaft von unglaublichen 70 Jahren starb Queen Elizabeth II. am 8. September 2022. Heuer hätte die beliebte Monarchin ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die AZ blickt auf das Leben der Queen in Bildern zurück – eine Zeitreise durch mehrere Jahrzehnte.
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Zeitreise: Durch die Jahre mit der Queen...
imago, dpa 22 Zeitreise: Durch die Jahre mit der Queen...
Prinzessin Elizabeth und ihre Schwester Prinzessin Margaret 1933.
IMAGO / ZUMA Wire 22 Prinzessin Elizabeth und ihre Schwester Prinzessin Margaret 1933.
1936: Die junge Prinzessin Elizabeth mit ihrer Mutter, Königin Elizabeth.
IMAGO / ZUMA Wire 22 1936: Die junge Prinzessin Elizabeth mit ihrer Mutter, Königin Elizabeth.
Elizabeth und Prinz Philip kurz vor ihrer Hochzeit 1947.
imago/United Archives International 22 Elizabeth und Prinz Philip kurz vor ihrer Hochzeit 1947.
1947: Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip verlassen nach ihrer kirchlichen Hochzeit die Westminster Abbey.
Pa/PA Wire/dpa 22 1947: Prinzessin Elizabeth und Prinz Philip verlassen nach ihrer kirchlichen Hochzeit die Westminster Abbey.
1952: Elizabeth mit ihren Kindern Prinz Charles und Prinzessin Anne im Garten des Buckingham Palastes.
imago/ZUMA/Keystone 22 1952: Elizabeth mit ihren Kindern Prinz Charles und Prinzessin Anne im Garten des Buckingham Palastes.
1953 wurde Elizabeth zur Königin von England gekrönt.
imago/United Archives International 22 1953 wurde Elizabeth zur Königin von England gekrönt.
Queen Elizabeth posiert 1953 für ein Foto im Buckingham Palast.
imago/ZUMA/Keystone 22 Queen Elizabeth posiert 1953 für ein Foto im Buckingham Palast.
1966: Queen Elizabeth und Prinz Philip bei der "Trooping The Colour"-Parade.
imago stock&people 22 1966: Queen Elizabeth und Prinz Philip bei der "Trooping The Colour"-Parade.
1976: Queen Elizabeth an ihrem 50. Geburtstag mit Ehemann Prinz Philip und Sohn Prinz Edward.
imago/ZUMA/Keystone 22 1976: Queen Elizabeth an ihrem 50. Geburtstag mit Ehemann Prinz Philip und Sohn Prinz Edward.
1981: Queen Elizabeth, Sohn Prinz Charles und ihre Schwiegertochter Prinzessin Diana im Buckingham Palast.
imago images/Mary Evans 22 1981: Queen Elizabeth, Sohn Prinz Charles und ihre Schwiegertochter Prinzessin Diana im Buckingham Palast.
Mai 1984: Königin Elizabeth II. besucht britische Truppen in der Heide.
BrauerPhotos /R.Droese 22 Mai 1984: Königin Elizabeth II. besucht britische Truppen in der Heide.
1993: Queen Elizabeth bei den britischen Truppen in Hameln.
BrauerPhotos /R.Droese 22 1993: Queen Elizabeth bei den britischen Truppen in Hameln.
Herzliches Foto aus dem Jahr 2012: Queen Elizabeth II. mit Herzogin Kate.
dpa 22 Herzliches Foto aus dem Jahr 2012: Queen Elizabeth II. mit Herzogin Kate.
2019: Königin Elizabeth II. auf der Pferderennbahn in Newbury.
Steve Parsons/PA Wire/dpa 22 2019: Königin Elizabeth II. auf der Pferderennbahn in Newbury.
Am 10. Juni 2020, zum 99. Geburtstag von Prinz Philip, veröffentlichte der Palast dieses Bild. Es zeigt die Queen und ihren Gatten vor Schloss Windsor.
dpa/Steve Parsons 22 Am 10. Juni 2020, zum 99. Geburtstag von Prinz Philip, veröffentlichte der Palast dieses Bild. Es zeigt die Queen und ihren Gatten vor Schloss Windsor.
Queen Elizabeth feierte am 21. April 2021 ihren 95. Geburtstag. Zum ersten Mal seit 73 Jahren ohne ihren Ehemann. Prinz Philip starb am 9. April 2021.
Imago / dpa 22 Queen Elizabeth feierte am 21. April 2021 ihren 95. Geburtstag. Zum ersten Mal seit 73 Jahren ohne ihren Ehemann. Prinz Philip starb am 9. April 2021.
17. April 2021: Königin Elizabeth II. während der Trauerfeier für Prinz Philip in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor. Sie musste wegen der anhaltenden Corona-Pandemie alleine sitzen.
Jonathan Brady/pool PA/AP/dpa 22 17. April 2021: Königin Elizabeth II. während der Trauerfeier für Prinz Philip in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor. Sie musste wegen der anhaltenden Corona-Pandemie alleine sitzen.
Königin Elizabeth zeigte sich erstmals im Oktober 2021 mit einem Gehstock.
dpa/Jacob King 22 Königin Elizabeth zeigte sich erstmals im Oktober 2021 mit einem Gehstock.
Queen Elizabeth II. zeigte sich lachend und mit Gehstock.
imago/i Images 22 Queen Elizabeth II. zeigte sich lachend und mit Gehstock.
Dieses Foto hat der Palast anlässlich des 96. Geburtstages der Queen am 21. April 2022 veröffentlicht. Es zeigt die Königin mit den beiden Fell-Ponys Bybeck Katie und Bybeck Nightingale.
Henrydallalphotography.Com/Royal Windsor Horse Show/PA Media/dpa 22 Dieses Foto hat der Palast anlässlich des 96. Geburtstages der Queen am 21. April 2022 veröffentlicht. Es zeigt die Königin mit den beiden Fell-Ponys Bybeck Katie und Bybeck Nightingale.
6. September 2022: Zwei Tage vor dem Tod der Queen ist dieses Bild entstanden. Die Königin wartet im Drawing Room von Balmoral auf Liz Truss, um sie dazu einzuladen, Premierministerin von Großbritannien zu werden und eine neue Regierung zu bilden.
Jane Barlow/Pool PA/AP/dpa 22 6. September 2022: Zwei Tage vor dem Tod der Queen ist dieses Bild entstanden. Die Königin wartet im Drawing Room von Balmoral auf Liz Truss, um sie dazu einzuladen, Premierministerin von Großbritannien zu werden und eine neue Regierung zu bilden.

Königin Elizabeth II. wurde 96 Jahre alt – am 8. September 2022 verkündete der Buckingham Palast den Tod der Monarchin. Die royale Familie und die Welt trauerte um die Queen! Am 21. April 2026 hätte sie ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die AZ blickt auf ihr Leben zurück und zeigt Bilder aus jedem Jahrzehnt ihres Lebens.

So traf Queen Elizabeth zum ersten Mal auf Prinz Philip

Am 21. April 1926 kam Elizabeth Alexandra Mary in London zur Welt. Mit nur 26 Jahren wurde sie 1952 Königin des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland – und war es bis zu ihrem Tod. In all den Jahren hat sie so manche Krisen, politisch und familiär, gemeistert. Wie hat Elizabeth II. ihren Philip eigentlich kennengelernt?

1934 hat Elizabeth ihren späteren Ehemann zum ersten Mal getroffen. Sie war damals acht Jahre alt, Prinz Philip bereits 13. Da sie in Königin Victoria eine gemeinsame Ururgroßmutter hatten, waren die beiden Cousin und Cousine dritten Grades.

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73 Jahre royale Ehe: Queen Elizabeth und Prinz Philip heirateten 1947

Die Queen soll sich aber erst später in Philip verliebt haben, als sie sich 1939 wieder trafen. Geheiratet wurde dann 1947, fünf Jahre bevor Elizabeth zur Königin gekrönt wurde.

Bis zu seinem Tod am 9. April 2021 war Prinz Philip der Mann hinter Elizabeth, denn wie es das Protokoll vorsah, musste er stets einen Schritt hinter der Königin gehen. Seit 2022 ruhen die Seite an Seite.

Die Zeitreise durch das spannende Leben von Queen Elizabeth II. sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

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6 Kommentare
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  • am 08.09.2024 11:43 Uhr / Bewertung:

    Extrem spannend 🥱

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  • zOTTEL am 08.09.2022 21:53 Uhr / Bewertung:

    Die Darstellerin der größten Soap ist dahin gegangen...Ihre Position hatte keine Funktion - außer Kohle...

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  • Hashtag am 10.09.2022 10:36 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von zOTTEL

    Die Frau hat in ihrem Leben mehr geleistet als 100 Linke zusammen, Wetten?

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