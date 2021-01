Schwangere Prinzessin Eugenie teilt süße Erinnerung

In wenigen Wochen erwarten Prinzessin Eugenie und Ehemann Jack Brooksbank ihr erstes Kind. Jetzt teilte die Enkelin der Queen ein süßes Erinnerungsfoto.

Prinzessin Eugenie (30) hat Grund zur Vorfreude: In wenigen Wochen erwartet sie das erste gemeinsame Kind mit ihrem Ehemann, Jack Brooksbank (34). Am Freitagabend (22. Januar) teilte die Enkelin von Queen Elizabeth II. (94) ein Throwback-Foto, das die werdenden Eltern am Tag ihrer Verlobung zeigt.

"Heute vor drei Jahren", schreibt die Tochter von Prinz Andrew (60) und Herzogin Sarah (61) zu dem Post. Und weiter: "Rückblick auf den glücklichen Moment, als Jack und ich unsere Verlobung bekannt gaben." Das Foto zeigt Prinzessin Eugenie in demselben Kleid mit floralem Print, das sie auch auf den offiziellen Verlobungsporträts von Januar 2018 trägt. Auf dem privaten Schnappschuss blickt sie strahlend zu ihrem damaligen Verlobten und heutigen Ehemann, der wiederum in die Kamera grinst.

Erstes Baby soll Mitte Februar kommen

Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank gaben am 22. Januar 2018 ihre Verlobung bekannt - acht Jahre zuvor hatten sie sich im Skiurlaub in der Schweiz kennengelernt. Knapp zwei Jahre nach ihrer Hochzeit im Oktober 2018 gab Eugenie bekannt, dass das Paar Anfang 2021 das erste Kind erwartet. soll das Baby Mitte Februar zur Welt kommen.