Royale Festnahme: Prinz Andrew an seinem Geburtstag von Polizei abgeführt

Die Royals stehen unter Schock: Am Donnerstagmorgen ist Prinz Andrew von der Polizei festgenommen worden, nachdem neue Vorwürfe gegen ihn laut geworden waren. Der Fall steht erneut im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein.

Der Skandal um Prinz Andrew weitet sich noch weiter aus: Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichten, wurde der Bruder von König Charles am Donnerstagvormittag festgenommen. Besonders bitter: Der Einsatz fand an seinem 66. Geburtstag statt. Dem Royal wird Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit dem Epstein-Fall vorgeworfen.

Polizei-Statement zur Festnahme von Prinz Andrew: "Verdacht des Amtsmissbrauchs"

Mehrere Einsatzfahrzeuge sind am frühen Donnerstagmorgen (19. Februar) zum Anwesen von König Charles in Norfolk gefahren. Gegen 8 Uhr sei es dann zur Festnahme gekommen. Die BBC hat ein Statement der Polizei veröffentlicht: "Im Rahmen der Ermittlungen haben wir heute (19. Februar) einen Mann in den Sechzigern aus Norfolk wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch festgenommen und führen Durchsuchungen an Adressen in Berkshire und Norfolk durch. Der Mann befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam." Gemäß nationaler Richtlinien dürfe die Polizei den Namen des Festgenommenen noch nicht nennen.

Verwicklung in Epstein-Fall: Schwere Konsequenzen für Prinz Andrew

Prinz Andrew soll in seiner früheren Rolle als Handelsbeauftragter vertrauliche Dokumente an den 2019 gestorbenen Jeffrey Epstein weitergeleitet haben. Konkret gehe es dabei um offizielle Besuche des Royals in Hongkong, Vietnam und Singapur. Aufgrund seiner Verbindung zu dem Sexualstraftäter hatte der Bruder von König Charles bereits alle Titel und militärische Ränge verloren. Zuletzt musste er sein Zuhause, die 30-Zimmer-Villa Royal Lodge, verlassen und in ein wesentlich kleineres Anwesen in Sandringham ziehen.

Bis zuletzt hat Prinz Andrew ein Fehlverhalten im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein und den Missbrauchsvorwürfen, die von Virginia Roberts Giuffre gegen den 66-Jährigen erhoben wurden, bestritten. "Diese Verhaftung sollte natürlich nicht als Schuldbeweis gewertet werden, und es gibt noch keine Anklage", teilt Royal-Korrespondent Sean Coughlan der BBC mit.

König Charles will Polizei bei Untersuchungen unterstützen

Wie geht die royale Familie mit dem neuen Skandal in ihren eigenen Reihen um? Bislang hat sich noch kein Mitglied der Königsfamilie zur Festnahme von Prinz Andrew geäußert. König Charles teilte jedoch vor wenigen Tagen mit, die Polizei bei möglichen Untersuchungen gegen seinen Bruder unterstützen zu wollen. Ein Sprecher des Palastes sagte dazu: "Die konkreten Vorwürfe sind von Herrn Mountbatten-Windsor zu klären. Sollte sich die Thames Valley Police an uns wenden, stehen wir bereit, sie zu unterstützen, wie es sich gehört."

Mit der Festnahme von Prinz Andrew dürfte klar sein: Der Skandal-Royal hat seinen absoluten Tiefpunkt erreicht – zumindest bis jetzt. Die weiteren Ermittlungen werden zeigen, ob sich der 66-Jährige tatsächlich strafbar gemacht hat und dafür zur Verantwortung gezogen werden kann.