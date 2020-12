Queen Elizabeth II.: Königlicher Fauxpas auf ihrem Twitter-Account

"Thanks", das englische Wort für Danke, stand am Donnerstag sechs Minuten lang auf dem Twitter-Account der Queen. Offenbar ein falsch abgesetzter Post. Die Twitter-Gemeinde nimmt es mit Humor.

Auch in königlichen Arbeitszimmern kommt es zu menschlichen Fehlern. So geschehen am Donnerstag, als plötzlich und ihrer Familie ein einfaches und unkommentiertes "Thanks" (zu deutsch "Danke") gepostet wurde. Nachdem der Tweet schon mehr als 1.000 Mal geliked und auch bereits mehr als 500 Mal geteilt wurde, verschwand er nach sechs Minuten plötzlich wieder. Offenbar ein falsch abgesetzter Post.

und hielt ihn für die Nachwelt fest. konnte darüber hinaus einige Kommentare auf den zusammenhanglosen "Thanks"-Tweet festhalten. So nahmen es die meisten Follower mit Humor. Ein User schrieb demnach mit einem Augenzwinkern: "Gern geschehen, Liz!" Ein anderer machte sich nur Sorgen um den Mitarbeiter, dem der Fehler unterlief: "Sind Sie in Ohnmacht gefallen... oder Schlimmeres?"

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Was genau hinter dem falschen Tweet steckt, ist bislang nicht bekannt. Der Palast hat sich noch nicht dazu geäußert. Die Twitter-Gemeinde ist jedenfalls gespannt: "Ich kann es kaum erwarten, die Geschichte hinter diesem Aussetzer zu erfahren", heißt es unter anderem.