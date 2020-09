Prinz Harry und Herzogin Meghan landen Mega-Deal mit Netflix!

Ihre berufliche Zukunft nimmt nach dem "Megxit" Gestalt an: Prinz Harry und Herzogin Meghan haben einen Deal mit dem Streamingdienst Netflix an Land gezogen! Das Ehepaar wird in die Produzentenrolle schlüpfen.

02. September 2020 - 21:21 Uhr | (jom/spot)

ALPR/AdMedia/ImageCollect Prinz Harry und Herzogin Meghan werden Formate für Netflix produzieren.

Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (39) haben einen großen Job an Land gezogen. Das Ehepaar hat seine eigene Produktionsfirma gegründet und wird Inhalte exklusiv für Netflix produzieren, . Der Mehrjahresvertrag beinhaltet die Produktion von Scripted-Serien, Dokuserien, Dokumentationen, Kinderformaten und Spielfilmen. Das Sussex-Paar möchte sich in den Produktionen seinen Herzensangelegenheiten widmen und Themen unterstützen, die auch ihre neu gegründete, gemeinnützige Organisation Archewell im Fokus hat. Mehrere Projekte sind bereits in der Entwicklung, darunter eine Naturdokumentation und eine Zeichentrickserie, die sich auf inspirierende Frauen konzentriert. "Durch unsere Arbeit mit verschiedenen Organisationen haben wir die Aufmerksamkeit auf Menschen und deren Anliegen auf der ganzen Welt gelenkt, auch jetzt wollen wir Inhalte erstellen, die informieren, aber auch Hoffnung geben", erklärt das Ehepaar in einem Statement. Netflix als "kreatives Zuhause" "Harry und Meghan haben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt mit ihrer Authentizität, ihrem Optimismus und ihrer Führungskraft inspiriert", erklärt Netflix-Co-CEO Ted Sarandos in einem Statement. "Wir sind unglaublich stolz darauf, dass sie Netflix als ihr kreatives Zuhause gewählt haben - und freuen uns darauf, mit ihnen Geschichten zu erzählen, die dazu beitragen können, die Beharrlichkeit zu stärken und das Verständnis für das Publikum auf der ganzen Welt zu verbessern." In ihrer noch neuen Rolle als Eltern sei es ihnen wichtig, inspirierende Familienprogramme zu erstellen und kraftvolles, wahrheitsgetreues Geschichtenerzählen zu fördern, betonen Prinz Harry und Herzogin Meghan. "Wir freuen uns, mit Ted und dem Team von Netflix zusammenzuarbeiten, dessen beispiellose Reichweite uns dabei helfen wird, wirkungsvolle Inhalte zu teilen, die zu Veränderung führen können." Harry und Meghan: Berühmte Vorbilder Prinz Harry gab vor kurzem sein Netflix-Debüt: In der Dokumentation "Rising Phoenix", die die Geschichte der Paralympischen Spiele und einzelne Vorzeigeathleten zeigt, kam auch der Royal zu Wort. Mit ihrem Netflix-Deal folgen Harry und Meghan dem Beispiel zahlreicher Stars wie Barack (59) and Michelle Obama (56), Shonda Rhimes (50) oder Ryan Murphy (54), die alle für den Streamingriesen Projekte realisiert haben. Laut der "New York Times" lässt Netflix für die Zusammenarbeit mit nahmhaften Stars einiges springen. Hinter dem Deal mit Harry und Meghan könnte eine Summe von rund 100 Millionen US-Dollar stecken. Das Sussex-Paar, das Ende März formell als Senior Royal von seinen Aufgaben in der britischen Königsfamilie zurückgetreten war, hat kürzlich ein Haus in der kalifornischen Küstenstadt Santa Barbara gekauft und lebt seitdem dort mit seinem einjährigen Sohn Archie. Mit Spannung wurde seitdem erwartet, welche beruflichen Wege die beiden einschlagen werden.