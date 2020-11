Prinz Charles stellt nachhaltige Modekollektion vor

Prinz Charles macht jetzt in Mode: Der britische Thronfolger unterstützt mit dem Projekt "Modern Artisan" die Herstellung einer zeitlosen Kollektion, die mit natürlichen Materialien arbeitet und von britischen Studenten handgefertigt wurde.

ALPR/AdMedia/ImageCollect

Prinz Charles (71) hat sein neues nachhaltiges Luxus-Label für Frauen- und Männerkleidung in Zusammenarbeit mit dem italienischen Einzelhandelskonzern Yoox Net-A-Porter vorgestellt. besteht aus zehn Artikeln für Frauen und acht für Männer, die umgerechnet jeweils zwischen 440 und 1.445 Euro kosten.

"Die Natur ist schließlich die Quelle von allem"

Die Designs der Stücke stammen von sechs italienischen Designern und sind meist von Hand von sechs Studenten des Dumfries House gefertigt worden. In der Kollektion finden sich vor allem zeitlose, klassische Teile, etwa ein doppelreihiger, nachtblauer Jumpsuit aus Kashmir oder eine camelfarbene Culotte aus Merinowolle. Hintergrund für das Projekt ist Prinz Charles' großes Engagement für Nachhaltigkeit. So erklärt der 71-Jährige in einem Video anlässlich des "Modern Artisan"-Projekts, es sei "völliger Wahnsinn, Kleidung zu nehmen, zu machen und wegzuwerfen".

seines offiziellen Accounts "Clarence House" wird der Prinz von Wales mit den Worten zitiert: "Der Schlüssel für mich ist, die Bedeutung der Natur wiederzuentdecken, zu verstehen, woher natürliche Materialien stammen und wie sie auf aufregende und innovative Weise eingesetzt werden können. Die Natur ist schließlich die Quelle von allem." Die Kollektion ist seit dem 12. November auf Net-a-Porter.com zu haben.