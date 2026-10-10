Peinlicher Moment für Prinz Harry: "Bringt keinen zusammenhängenden Satz zustande"

Prinz Harry ist es gewohnt, auf großen Bühnen zu stehen. Für seine vielen Herzensprojekte hält der britische Royal regelmäßig Reden. Doch als nun auf einer Veranstaltung sein Teleprompter versagte, kam Prinz Harry ganz schön ins Straucheln – sehr zur Belustigung seiner Kritiker.

Prinz Harry (42) war kürzlich bei der Clinton Global Initiative in New York zu Gast. Dort sollte der britische Royal über ein Thema referieren, das ihm eigentlich sehr am Herzen liegt: Die Gefahren von künstlicher Intelligenz und sozialer Medien für Kinder und Jugendliche. Mitten in seiner Rede kam er jedoch ins Stocken – weil der Teleprompter ihn im Stich ließ. Anstatt spontan weiterzusprechen, verließ er fluchtartig die Bühne. Das wirft ihm nun ein konservativer Kritiker vor.

Prinz Harry verlässt Bühne: "Kaum einen zusammenhängenden Satz"

Dass Prinz Harry seine Rede nicht spontan weiterführen konnte, findet der konservative US-Podcaster Link Lauren völlig indiskutabel. In seiner Show "Spot On" richtet er deutliche Worte an den Royal: "Wenn das für dich das wichtigste Thema sein soll, wenn du dein ganzes Leben damit verbringst, darüber nachzudenken, darüber zu reden, darüber zu recherchieren, es ist das, was dich morgens aus dem Bett treibt und dir Energie gibt – dann schaffst du es nicht, da oben fünf Minuten lang frei aus dem Stegreif zu reden?"

Über den Bühnen-Fail des britischen Prinzen kann der Podcaster nur lachen: "Du kommst nicht damit klar, wenn der Teleprompter ausfällt? Und das soll jemand sein, der glaubt, er sollte immer noch in der Thronfolge stehen? Er bringt kaum einen zusammenhängenden Satz zustande", urteilt er scharf. "Ich würde ja sagen, Meghan Markle war der Kopf hinter der ganzen Sache, aber ich glaube, das geht auch etwas zu weit", bringt Link Lauren auch Herzogin Meghan (45) ins Spiel.

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Kritik an Prinz Harry und Herzogin Meghan: "Ihr seid Betrüger"

Nachdem der Teleprompter repariert worden war, kehrte Prinz Harry auf die Bühne zurück, um seinen Vortrag zu beenden. Doch der vorhergehende Bühnenabgang des Royals habe laut Link Lauren ein deutliches Zeichen gesendet: "Es ist einfach lächerlich, denn dieser Moment hat Prinz Harry – und, um ehrlich zu sein, auch Meghan Markle – als Heuchler entlarvt. Ihr seid Betrüger", findet er.

Der Podcaster könne nicht nachvollziehen, wie dem Royal bei einem angeblichen Herzensprojekt keine eigenen Sätze einfallen konnten: "Ihr sagt, ihr interessiert euch für KI und Technologie, und ihr kümmert euch um Kinder", – und doch sei es Harry nicht gelungen, ohne Unterstützung zu referieren. Link Lauren findet die ganze Sache daher sehr peinlich: "Das sollte doch eigentlich sein Spezialgebiet sein."